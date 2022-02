Camilo y Evaluna cumplieron los primeros 730 días de boda

Camilo publicó en sus historias de Instagram una frase que resume sus expectativas de amor con la hija menor de Ricardo Montaner. “Los primeros dos de todos los que nos queden en este mundo y el otro”. En la misma red, Evaluna escribió “730 días”, y acompañó la publicación con tres fotografías del día de su boda.

Para el intérprete de Vida de rico este es un aniversario muy especial, pues junto a su esposa Evaluna se preparan para el nacimiento de Índigo, su primogénito o primogénita, que nacerá, según se le ´escapó´ a su abuelo, Ricardo Montaner en su mensaje de Año Nuevo, entre marzo y abril.

¿Cómo nació el amor entre Camilo y Evaluna?

El colombiano y la venezolana se conocieron en 2014, por cuestiones de trabajo, pues ambos presentaron un evento en Colombia. Ambos tenían pareja en ese momento, ella, que vivía en Miami, sostenía un noviazgo con el cantante Andrés Parra, y él tenía una relación con Gabriela Andrade. “Me acuerdo que fue súper normal, me acuerdo que nos tomamos una selfie. Me regaló su sencillo y me puso una dedicatoria”, recordó Evaluna en un video de Youtube donde recordó la manera en que nació su gran amor. Tiempo después la cantante le escribió por Twitter y Camilo aprovechó para manifestarle que desde que la había conocido la pensaba constantemente. Su comunicación empezó entonces por whastapp y por videollamadas. Durante este tiempo, ya estando solteros, aprovecharon para conocerse mejor y contarse todo lo que hacían en el día.

La primera cita

Después de avanzar de manera virtual, decidieron tener su primera cita. Él la recogió en el aeropuerto, fueron a cine y salieron con amigos, quienes sin quererlo, los pusieron a pensar en formalizar su noviazgo. Ya como novios comenzaron a vivir su romance en Miami, ciudad a la que se trasladó Camilo. En 2018, en una sala de cine, Camilo reunió a las dos familias, y por medio de un video, le propuso a Evaluna que fuera su esposa.

Boda de ensueño

El 8 de febrero de 2020, Evaluna llegó al altar del brazo de su padre, Ricardo Montaner. Los novios, que lloraron diciendo sus votos, se fueron, después de la fiesta, a disfrutar de su luna de miel en la Polinesia Francesa. La pareja anunció, en octubre del año pasado, que esperaba su primer hijo, al que llamarán Índigo.