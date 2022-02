Carlos Torres, de La Reina del Flow, tendría un hijo de meses con su novia

El actor recordado también por su papel de Charly flow en La Reina del Flow lleva una relación estable con la empresaria Johanna Castro. Foto: Instagram

Hace exactamente un mes corrieron rumores de que Carlos Torres, el protagonista de La reina del Flow y La Nieta elegida, estaría comprometido con su novia Johanna Castro. Aunque el artista es bastante cauto y discreto con su vida privada, escasamente dice en las entrevistas que tiene una relación estable desde hace varios años, que ha funcionado entre otros aspectos, por mantenerse alejada de los medios y las redes sociales, una foto del anillo del compromiso habría evidenciado la próxima boda. Su novia Johanna Castro, que ha sido un poco más relajada con la publicación de fotos de pareja en su cuenta de Instagram, subió a sus historias una imagen con un anillo, misma que pocos minutos después borró, pero disparó los rumores sobre un posible enlace de la pareja.

Carlos Torres habría sido padre en 2021

Ahora los rumores apuntan a que Carlos y Johanna tendrían un bebé, que habría nacido en 2021. Nuevamente ha sido una publicación de la misma Johanna la que ha dado pie para un nuevo rumor en las redes sociales. La empresaria, creadora de la marca de productos saludables Viva Natur, subió una foto en una de sus historias donde aparece sentada junto a Carlos y a un bebé de menos de un año de nacido, pero, una vez más, luego la borró. La foto, sin embargo, fue registrada por cibernautas que de inmediato comenzaron a indicar que en efecto el actor sería padre de este bebé. Incluso uno de ellos indica que sabe que es hijo del actor y se llama Valentino.

Los comentarios con la publicación van desde quienes lo felicitan por su bebé y por mantenerlo en el hermetismo hasta quienes se extrañan de que no lo saque a la luz. Por lo pronto, el actor sigue con su política de no publicar fotos personales, mientras su novia si comparte algunos momentos de paseos o eventos donde están juntos. Torres explicó hace poco en un video que mantiene su vida personal para él, justamente porque es privada.

“Este mundo está al revés, se ha vuelto tan normal que todo el mundo publique su vida privada e íntima que el que no lo hace es raro, ayer en una entrevista o antier, una señora me lo preguntaba extrañada ‘¿por qué no publicas cosas de tu vida privada e íntima?’, pues porque no sería privada ni íntima”, dijo el actor.

