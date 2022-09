Carolina Cruz habla de su separación y posibilidad de volverse a enamorar

Definitivamente, Carolina Cruz, ‘la novia de Colombia’, es una de las mujeres más queridas por los colombianos. Desde que inició su vida profesional, la vallecaucana siempre se ha distinguido por ser una mujer talentosa, amable y cordial con sus seguidores.

En marzo del 2022, y luego de 14 años de relación amorosa, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron que habían decidido dar un paso al costado y terminar su relación. “No fue fácil la decisión, sin embargo, sabemos que es lo más sano para los dos y sobre todo para los niños”, afirmó la pareja en un comunicado.

Puedes leer:

Tras el anuncio, que generó tristeza en los seguidores de la presentadora y el actor, muchos se preguntaron cuál era la causa que los había llevado a tomar la decisión de tomar caminos separados, sin embargo, ni Lincoln ni Carolina Cruz se pronunciaron al respecto.

No obstante, en las últimas horas, la presentadora del programa matutino de Caracol Televisión, realizó una actividad de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, red social en la que tiene cerca de siete millones y medio de seguidores. Allí hizo varias revelaciones.

Te puede interesar:

Fueron varios los interrogantes que surgieron en medio de la actividad. La empresaria decidió responder los más curiosos, como también los que sus seguidores repitieron con insistencia. ¿Cómo es tu vida ahora de soltera?, ¿Tú y Lincoln se la llevan bien después del divorcio?, Eres bien creyente en Dios, ¿por qué nunca te casaste con Lincoln?y ¿Quieres o estás buscando novio?

La presentadora y modelo les contestó a sus seguidores y aclaró sus dudas de una vez por todas. “Ahora soltera me siento muy feliz, pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía triste o agobiada (…) Yo siempre me he caracterizado por ser una muy tranquila; siempre tuve una relación muy tranquila con Lincoln, y ahora que somos papás, pero que no estamos juntos, seguimos llevando una muy buena relación”.