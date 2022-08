Carolina Gaitán fue víctima de hurto en concierto de Bad Bunny

Carolina Gaitán es catalogada como una de las mujeres más talentosas de la farándula nacional. A lo largo de su trayectoria artística ha cautivado con su faceta como cantante, desde sus inicios en el reality Popstars y su participación en el grupo Escarcha, y con su trabajo como actriz, en producciones como Gabriela, giros del destino, las hermanitas Calle y Sin senos sí hay paraíso.

En noviembre del año pasado, la actriz, nacida en Villavicencio, Meta, logró que su voz fuera escuchada en todo el mundo. En ese mes se estrenó la película Encanto, producida por Disney, producción en la que Carolina le prestó su voz al personaje de Pepa Madrigal, una de las figuras más queridas por los espectadores. Así mismo, cantó parte de No se habla de Bruno, tema estuvo por varias semanas en los primeros lugares de las listas de reproducción del mundo.

Hace pocos días, la actriz compartió el amargo momento que vivió luego de salir del concierto de Bad Bunny, en el Hard Rock Stadium de Miami. Al evento, Carolina asistió con su gran amiga Catherine Siachoque, esposa del productor y director Miguel Varoni.

“Les cuento que, ayer todo iba perfecto, la estábamos pasando súper bien con Cathy en el concierto de Bad Bunny (…) Cuando estábamos en la salida, había mucha gente, yo iba con Cathy de tomada de mano para no extraviarnos, pero de cuestión de segundo me robaron mi billetera y celular”, afirmó la intérprete de No se habla de Bruno, en el mensaje que subió a Instagram, donde le contó a sus seguidores el suceso.

Pese a lo mencionado anteriormente, la actriz le comentó a sus seguidores que se encontraba muy feliz, pues en esa misma semana, también asistió al concierto de The Weeknd, al cual lo catalogó como ´de otro nivel´.

¿Quién es el novio de Carolina Gaitán?

La cantante y actriz colombiana Carolina Gaitán sostiene una relación amorosa con Nicolás Nohra, un joven empresario de descendencia libanesa, que se dedica a la industria óptica. Cabe mencionar que, Nicolás también sostuvo una relación amorosa con la ex Señorita Colombia Gabriela Tafur, presentadora del Desafío The Box 2022.