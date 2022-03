Carolina Guerra mostró el rostro de su hermoso bebé por primera vez.

La actriz Carolina Guerra dio a luz a su hijo Rocco Reuben Guerra el pasado 24 de diciembre, en ese momento, lo anuncio así: “Feliz Navidad. El día que nacimos los dos”. Con esas palabras y una foto de sus pies lo presentó al mundo, sin embargo, hasta el día de hoy no había mostrado más de la naturaleza de su primogénito, fruto de su relación con el empresario ingles David Reuben. Hoy, Día Internacional de la Mujer la actriz decidió mostrar por primera vez el rostro de su hermoso bebé, un niño de tez blanca, cabello rubio y ojos verdes que de inmediato enamoró a todos los seguidores de la colombiana en redes sociales.

EL HERMOSO BEBÉ DE CAROLINA GUERRA

Junto con la bella fotografía Carolina Guerra escribió: “Hoy en el día de la mujer, comparto con ustedes lo más sublime y sagrado que me ha dejado el privilegio de ser una. Les presento al dueño de todo lo que he sido, soy y seré en esta vida y las que me hagan falta: Su majestad Rocco Reuben. El honor de mi vida es ser tu mamá, y la oportunidad más preciosa es la de guiarte para ser un hombre íntegro, maravilloso, consciente, respetuoso y listo para provocar y ser parte de la transformación que el mundo necesita. Te amo infinito”, finalizó la bogotana en su sentido post de Instagram.

