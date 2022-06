Carolina Soto de ‘Día a Día’ reveló la enfermedad que padeció en el aeropuerto

Carolina Soto, además de ser una de las presentadoras más queridas del país, también es una de las mujeres más activas en redes sociales. En su cuenta de Instagram suma más de tres millones de seguidores.

Te puede interesar: ¿Qué hace Carolina Soto con la ropa que usa en ‘Día a Día’? Esto dijo

En dicha plataforma, la presentadora vallecaucana suele compartir con sus fanáticos muchos detalles de su vida profesional y familiar. Generalmente, trata de mantener informados a sus fans sobre lo que ocurre en su día a día, y cuando no lo hace, inmediatamente se comienzan a preguntar qué pasó.

Te puede interesar: ¿Por qué la hija de Carolina Soto haría pelear a los hijos de Carolina Cruz?

Así le sucedió el pasado fin de semana. Carolina Soto viajó a Medellín a visitar a su suegra quien se encontraba de cumpleaños. Todo parecía indicar que iba muy bien, sin embargo, al retornar su viaje para Bogotá, pues el lunes debía estar en Día a Día trabajando, enfrentó unos momentos difíciles, todo por cuenta del vómito.

Carolina Soto se enfermó en pleno aeropuerto

De acuerdo con lo que contó a través de sus redes sociales, el sábado pasado se fue a cenar en un restaurante y, al parecer, la comida le cayó mal, pues pasó muy mala noche. Al día siguiente, con un poco de indigestión se fueron a desayunar, pues la madre de su esposo estaba de cumpleaños. En ese momento, empeoró su estado de salud. “En pleno desayuno me tocó salir corriendo a buscar un baño y a buscar así fuera una matera porque me iba a vomitar”, dijo a través de sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ese domingo, según contó, fue muy difícil para ella, porque era el día en que debían regresarse a Bogotá. Sin imaginarlo, en pleno aeropuerto el malestar aumentó. “Nos devolvíamos y me han dado ganas de vomitar en el aeropuerto y yo no sabía que el vómito no se podía aguantar”, expresó. Además, reveló que le tocó ir a unas canastas de basura pues no alcanzó a llegar al baño. “La gente pasaba y me veía, pero yo no aguantaba y no tenía un baño cerca”.

Al llegar a Bogotá tuvo que ir a la clínica donde fue atendida, aunque no reveló cuál fue el diagnóstico que le dieron. Ya el martes, la presentadora pudo regresar a Día a Día y a sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo que le sucedió.