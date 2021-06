Cecilia Suárez y Paco León, de La Casa de las Flores, señalados de racistas

Luego del gran éxito de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, en sus 3 primeras temporadas, se estrenó La Casa de las Flores: la película, con sus icónicos personajes: Paulina, Elena, Julián, María José, entre otros, y nuevas aventuras que los regresarán al pasado.

La Casa de las Flores, La película | Tráiler Oficial | Netflix

En esta película, la familia De la Mora, ingenia un plan para volver a su antigua casa familiar, la misma donde crecieron y que les dejó tantos secretos escondidos. Allí descubrirán la verdad sobre el asesinato de Pato, padre de Paulina.

La producción es dirigida por Manolo Caro y protagonizada por Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek, los tres hermanos De la Mora.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el director aseguró que esta cinta “Tiene un espíritu agradable, casero, divertido. Habla de la familia, del amor a la gente que nos rodea, nuestros padres, nuestros hermanos”.

Aún no lleva un día de estreno, y la película ya rompió récord en Netflix y en las redes sociales. Tanto, que los actores Cecilia Suárez y Paco León fueron tendencia, no solo porque hoy se estrenaba la producción, sino porque muchos seguidores los tildaron de racistas por un comentario que publicaron en un video de Instagram. ‘María José’ escribió: “Mira con quien estoy, con esta india salvaje”, refiriéndose a Paulina. Al parecer, no les gustó ni poquito a los internautas, quienes terminaron señalándolos de racismo, pues supuestamente, insultaban a las mujeres de pueblo indígenas.

“Y estos racistas qué coño, mucha risita decirse “india salvaje” ¿no?”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Debido a esos comentarios, Cecilia aseguró: “Para quienes han preguntado y abierto la conversación de forma respetuosa, con gusto respondo. Tanto Paco como yo consideramos un halago su mención a la sangre maya por parte de mi abuela paterna. En ningún momento la intención de ese comentario fue otra”.

Pese a esas críticas, los actores manifestaron su felicidad al ser parte de lo que sería la última parte de la historia de La Casa de las Flores.

