Chadwick Boseman: así fueron los últimos días del protagonista de ´Black Panther´

Chadwick Boseman, el Rey T´Challa, luchó contra el cáncer de colon por espacio de cuatro años. El actor nacido en Anderson, Carolina del Sur, que debutó en 2016 con su icónico personaje en Captain America: Civil War, enfrentó la enfermedad en la más absoluta privacidad, y continuó trabajando, a pesar de las cirugías y las quimioterapias a las que tuvo que someterse. Chad perdió la batalla el 20 de agosto de 2020, conmocionando con su partida el mundo del espectáculo.

Chad y Simone estuvieron juntos desde el 2015, se casaron en secreto y estuvieron juntos hasta el último día. Foto: Getty

A su lado estuvo siempre Simone Levard, la cantante con quien empezaron a relacionarlo en 2015. Su historia de amor siempre fue discreta, pero estaban juntos en los momentos más especiales, y en 2019, ante el público, Boseman, que acababa de recibir el premio en la categoría de Mejor Actor en los NAACP Image Awards, se refirió a ella con todo su sentimiento. “…Gracias Dios por las pruebas que nos pones en el camino para que podamos apreciar la felicidad que llega cuando ganamos. Simone, estás conmigo todos los días. Tengo que decirlo en este momento. Te amo”.

Chad y Simone se casaron en privado, de hecho, se confirmó su unión después de la muerte del inolvidable actor. La viuda de Boseman no había concedido ninguna entrevista desde el fallecimiento del protagonista de Black Panther, pero decidió hacerlo en Good Morning America. En su conversación con Whoopi Goldberg, la artista se refirió al tiempo que ha vivido sin su esposo como “los dos años más desafiantes de mi vida”. Simone habló también sobre las emociones que ha experimentado durante casi dos años. “Algunos días, lo estoy haciendo peor de lo que realmente estoy dispuesta a reconocer. Otros días, lo estoy haciendo mejor, aunque no me siento cómoda admitiéndolo”.

La cantante se refirió también al último tiempo de vida del actor, en plena pandemia. “Me decía…¿Es una loca coincidencia que estemos realmente adentro? Podemos estar aquí con la familia, juntos. Y todos en el mundo también están experimentando esta unión en medio de este momento horrible, aterrador e impredecible”.

¿Cuándo es el estreno de ´Pantera negra 2´?

Después de muchos cambios, retrasos y accidentes, Marvel anunció que el esperado estreno será el 11 de noviembre. La cinta, que dura 2 horas y 41 minutos, cuenta, en su reparto, con Letitia Wright (Shuri) Lupita Nyong´o (Nakia), Angela Basset (Ramonda), Danai Gurira (OKoye) y Winston Duke(M´Baku).

Así se enteró el mundo de la muerte de Chadwick Boseman

En cuanto sucedió el hecho, sus allegados informaron al mundo la triste noticia con un comunicado oficial, en el que sus seguidores se enteraron también sobre el padecimiento del actor. “Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III en 2016 y luchó contra él durante los últimos 4 años a medida que avanzaba a la etapa IV. Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo, y le trajo muchas de las películas que ha llegado a amar tanto. Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey´s Black Bottom de August Wilson y muchos más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia. Fue el honor de su carrera dar vida al Rey T´Challa en Black Panther. Murió en su casa, con su esposa y familia a su lado. La familia le agradece su amor y oraciones”.