Chicky Bombom habló de los retos en ‘Top Chef Vip’

Chiky Bombon es una de las 16 celebridades que tendrán que hacer frente a varios retos culinarios dentro del reality de competencia, e impresionar a los tres chefs: Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos. En la conducción es Carmen Villalobos.

Conversamos con la dominicana, famosa por sus videos en Tik Tok y su “buenas, buenas” acerca de su participación en la competencia, que aceptó “porque me gusta cocinar y me encanta comer”, dijo entre risas.

Chiky Bombom nació en República Dominicana y reside en Nueva York. Foto: Cortesía Telemundo

Chiki Bombon en ‘Top Chef Vip’: así superó los retos

La también empresaria sabe y le encanta cocinar, pero este reality la enfrentó con una situación inesperada. “No tuve ningún inconveniente con la cocina, el inconveniente era conmigo. Hubo momentos en cada reto donde yo sentía como que yo no podía lograr ciertas cosas. Se me dificultó muchísimo el área de los postres ¡Son una cosa mi amor, que no tienes ni idea!”, comenta con una sonrisa. Los nervios también le jugaron una mala pasada. “No importaba lo que yo había estudiado, cuando pisaba el estudio todo se me olvidaba, no sé si era por la presión de los retos, pero las recetas y todo se me dificultaba. Entonces, como que me trabajaba conmigo para no dudar”. El aceptar integrar el grupo de famosos que están la competencia requirió un esfuerzo adicional para la influencer, quien decidió prepararse de manera integral. “Tomé clases porque nunca me sentí segura para decir como ‘¡Oh, yo sé cocinar!’, porque desde la primera gala me di cuenta que no le estaba cocinando a mi familia, sino a chefs con estrellas Michelin y que ellos estaban esperando lo mejor de lo mejor. Ahí es donde tomé la decisión de tomar clases, de prepararme, de aprender diferentes tipos de técnica y de reglas que lleva la cocina, además de respetar y valorar el trabajo de los chefs, que es muy duro”.

Su experiencia en Colombia

Por casi dos meses la generadora de contenido, que reside en Nueva York, y sus compañeros grabaron en Colombia. “¡Ya me sentía parte de allá! Fue una experiencia inolvidable, no me voy a cansar de decirlo en todo momento y con todo el sentido de la palabra. La gente me acogió demasiado, me dieron mucho amor, me cuidaron, mimaron y me protegieron mucho. La comida y amistades también fueron maravillosas”.

Después del reality, Chiky Bombón está desarrollando muchos proyectos. “Fluyo, yo no planeo nada, mi vida es espontánea, hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en Hollywood, con un marido millonario que me diga: ‘Ya no quiero que trabajes’ y yo diga: ‘¡Y no cocino más!’”.