Chris Rock habla por primera vez tras la bofetada que le propinó Will Smith

El pasado fin de semana, se celebró la edición número 94 de los Premios Óscar. La gala estuvo cargada de emociones encontradas a cargo del actor Will Smith y el comediante Chris Rock, debido al polémico momento que vivieron en medio de la ceremonia, cuando el protagonista de ‘Siete almas’ abofeteó al comediante luego de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett.

Tras lo sucedido, el comediante Chris Rock se pronunció por primera vez sobre lo sucedido en una presentación en el Teatro Wilbur de Boston y dejó clara su postura sobre el tema.

“Había escrito un espectáculo completo antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que sucedió, así que en algún momento hablaré sobre esa m*****. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”, expresó a la audiencia.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Will Smith se disculpa con Chris Rock

Luego del incidente sucedido en los Premios Óscar, Will Smith pidió disculpas a Chris Rock e invitó a reflexionar sobre la violencia. “La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Posteriormente, aprovechó para disculparse con el comediante: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, concluyó.

Te puede interesar: Jada Pinkett, esposa de Will Smith, reaparece tras polémica en los Premios Óscar