Christian Nodal quiere salir del infierno

Christian Nodal le contó a sus seguidores que lucha contra una adicción. Foto: Instagram

Christian Nodal está empeñado en tener cambios en su vida después de su ruptura con Belinda. El intérprete de Adiós amor y la cantante de Luz sin gravedad vivieron un romance de ensueño durante tres años. La pareja, que inició su romance durante La Voz México, reality en que fueron jurados, siempre tuvo una relación mediática. Los millones de seguidores de los artistas se enteraron de los tatuajes con los que gritaron su amor y se emocionaron el 25 de mayo de 2021, cuando Nodal, en un momento especial ocurrido en un restaurante de Barcelona, le propuso matrimonio a su novia y le entregó un anillo que costó 3 millones de dólares.

Christian Nodal y Belinda, para sorpresa de sus fans, dieron por terminada su relación este año. Ahora, aunque se rumoró con insistencia que la pareja podría tener una segunda oportunidad, todo indica que está enfocada en su nueva vida. Belinda se mudó a España y Nodal decidió radicarse en Estados Unidos. En los últimos días, la expareja también vivió un nuevo capítulo, esta vez por la publicación de algunos chats que, supuestamente, ´Beli´ le envío al cantante pidiéndole dinero cuando todavía eran pareja. Nodal, que después del rompimiento está enfocado en un cambio de hábitos después de haber tenido algunas novedades de salud. “La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no”.

Te puede interesar:

¿Qué enfrenta Christian Nodal?

El cantante de Sonora, que el 11 de enero cumplió de 23 años, se sinceró con sus seguidores, y contó que está luchando contra una adicción. En su cuenta de Twitter habló sobre lo que enfrenta en estos días. “Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Juré jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo tres días y la abstinencia es un infierno”. Sus fans, de inmediato, le dedicaron palabras de apoyo al músico, quien reflexionó acerca de la fuerza de voluntad, “si yo puedo, tú puedes”, puntualizó.

Aquí encontrarás las noticias más recientes de la farándula nacional e internacional