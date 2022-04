¿Christian Nodal se borró los tatuajes de Belinda?

Christian está entusiasmado con su taller de tatuajes, su nuevo proyecto. Foto: Greg Doherty

Christian Nodal protagonizó una de las historias de amor más mediáticas del mundo de la farándula. Su romance con Belinda, que comenzó cuando coincidieron como jurados de La Voz México, acaparó todos los titulares. Sus seguidores se emocionaron después con la noticia de su compromiso, que ocurrió en España, el 25 de mayo de 2021. Ese día, el intérprete de Adiós amor le entregó un anillo de compromiso avaluado en tres millones de dólares. Pero, aunque existían rumores de diferencias entre el par de artistas, sus fanáticos parece que todavía no superan la noticia de su rompimiento, el 13 de febrero de este año. Acerca de la causa de la ruptura se han tejido varias hipótesis, que van desde el dinero, la mala relación con la mamá de Nodal y una presunta infidelidad del artista.

Lo que sucedió con el tatuaje de ojos

Christian Nodal y Belinda siempre mostraron en su piel el amor que se tenían. El cantante de Sonora ha ido ´borrando´ cada uno de ellos, por ejemplo, el que decía ´Beli´, que tenía cerca de la oreja, ahora tiene los símbolos de los naipes de la baraja.

Ni Nodal ni Belinda habían querido referirse a nada relacionado con el fin de su amor, pero el cantante hizo algunas revelaciones al respecto. Cuando en el programa Venga la alegría le preguntaron por el tatuaje, en su pecho, de los ojos de la cantante, que representaba su amor por ella, fue muy sincero al responder. “Me tapé, tenía unos ojos, me los tapé con unas alas. Fue un diseño de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”.

Hay otro proyecto, relacionado con el tema, que tiene al cantante de Ya no somos ni seremos, muy entusiasmado. Se trata de un estudio de tatuajes, que está próximo a abrir. El artista, a petición de la presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López, le hizo un tatuaje como homenaje a su hija Alaia. “Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”.

