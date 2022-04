Christian Nodal se va de México porque no puede disfrutar de sus riquezas

Dicen que a Nodal le gustaría vivir en Los Ángeles. Foto: Getty

Christian Nodal decidió buscar nuevos rumbos luego de su ruptura con Belinda, con quien vivió una relación mediática, de casi 3 años, y un sonado compromiso que sólo duró unos meses. El intérprete de Adiós amor, que parece, ya está en la búsqueda de un nuevo amor, también está forjándose un nuevo destino. El intérprete le contó a sus seguidores, con quienes acostumbra interactuar con frecuencia, que ya no vive en México. Nodal fue muy claro a la hora de expresar los motivos que lo llevaron a dejar tierras aztecas para trasladarse a Estados Unidos. “Es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”. El cantante se refirió a un caso puntual, relacionado con el exclusivo automóvil de su propiedad, un Ferrari, el único en su país. El artista, de 23 años, argumentó que todo el mundo, al ver su carro, sabía su paradero, situación que le parecía cada vez más incómoda, pues sentía que había perdido su privacidad. Ahora está fascinado con Estados Unidos, porque es muy común que los lujos que él disfruta, también los posean otros, y por supuesto, puede pasar desapercibido. La decisión la tomó con más tranquilidad por la mejoría de Cristy, su mamá, quien luchó contra el cáncer durante varios años.

¿Qué dijeron los seguidores de Nodal?

Todo parece indicar que a muchos de sus seguidores no les gustó la explicación y sacaron sus propias conclusiones, algo que a Christian, al parecer, lo sacó de quicio y respondió con un mensaje de Twitter. “Duré un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos. ¡Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. ¿Es novedad?”.