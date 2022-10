Cintia Cossio revela cómo es la crianza de su hijo y su trabajo en ´OnlyFans´

Cintia Cossio se ha destacado por su actividad en las redes sociales. La joven de 26 años tiene cerca de seis millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram.

La paisa, hermana del generador de contenido Yeferson Cossio, ha logrado posicionarse, desde el 2013, en las plataformas digitales gracias a sus videos y fotografías, con los que logra cada vez más acaparar a cientos de cibernautas.

Recientemente, a través de redes sociales, la influencer se vio envuelta en una polémica, debido a que muchos de sus seguidores se preguntaban cómo educa a su hijo.

Cintia Cossio responde a cibernautas por su trabajo en OnlyFans

Debido a las fuertes acusaciones que recibió Cintia, en las que la tildaban incluso de ser ‘mala mamá’, la joven decidió no guardar silencio y reveló que su hijo Thiago no tiene acceso a internet. También explicó que tiene conocimiento de las fotos que ella sube a la plataforma, pero afirmó que, ha sido una mujer y madre con tanta autoridad y enfocada en brindarle una buena educación a su primogénito, que sabe que no la criticaría.

“Yo puedo subir lo que sea a mis redes, en mi hogar soy toda una dama, por algo llevo 11 años con el mismo hombre y tengo un hijo tan feliz. Así que tranquilos que, Jhoan y yo, estamos criando un hijo sin mentiras, con mucha salud mental y madurez, para que afronte lo que sea de grande. Yo hago Only, pero tengo un hijo que jamás ha visto a sus papás ser infieles, jamás nos ha visto peleando, bebiendo alcohol o faltándonos al respeto, así qué hay cosas más importantes”, afirmó Cossio en sus declaraciones, dejando claro que, a pesar de las críticas, lo más importante para ella es su familia.