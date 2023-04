Clara Chía, la novia de Piqué, pone tres nuevos e hirientes apodos a Shakira

No es un secreto para nadie que Shakira y Clara Chía no se soportan. La ex pareja de Piqué y su actual novia se habrían conocido en Kosmos, la empresa de eventos del ex futbolista, a donde la joven, de 24 años recién cumplidos, habría llegado a hacer sus prácticas.

La cantante recién lanzó su tema con Karol G Foto: Instagram: shakira

Meses después de que la separación entre Shakira y Piqué se hizo pública, la cantante colombiana no ha tenido tapujos para referirse a la novia de su ex con nombre propio en una de sus canciones, la lanzada junto a Bizarrap llamada Session 53. EL tema, que rápidamente se convirtió en un éxito global, también menciona a Piqué, asunto que evidentemente ha causado gran molestia en él y en su joven novia. Incluso se ha dicho que para Clara esto ha resultado muy abrumador y por ello, asiste regularmente a terapia, pues ha procurado liberarse de la ansiedad y la tensión que todo el panorama le ha provocado.

Como sea, en privado se ha establecido, según los medios españoles, que Shakira se refiere a Clara Chía como la “mosquita muerta” y hasta hace poco se había comentado que la joven, por su parte, hablaba de la colombiana con el sobrenombre de “la ex de Gerard”. Ahora ha trascendido que la joven pasante está tan molesta con la barranquillera que ella y su grupo de amigas se refieren a ella con tres términos que resultan bastante hirientes.

Clara le pone nuevos apodos a Shakira y va a terapia

Fue el periodista deportivo Roberto Antolín en una entrevista con Mitre LIve, quien indicó en una entrevista los tres ofensivos apodos, al tiempo que se refirió a lo complejo que resulta para la salud emocional de Clara toda la situación. “Es evidente que todo el mundo se centra en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante que sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, dijo Antolín.

“Sus amigas y Clara Chía también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica. Esto surge después de que se enteraron de que la intérprete la llama Clara mosquita muerta; ellas están hartas de la situación y por eso, le pusieron esos apodos”, explicó el reportero deportivo que reiteró que Chía estaba en tratamiento psicológico. “La joven está en pleno tratamiento psicológico, no la está pasando bien y le cuesta muchísimo la guardia periodística”.

