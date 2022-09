Coldplay: quiénes son sus integrantes, sus estudios y cuándo se separan

El próximo fin de semana, los fanáticos de Coldplay podrán disfrutar de canciones como A Sky Full of Stars, Paradise, Yellow, entre otras, en el Estadio El Campín, en Bogotá.

La gira estuvo a punto de ser cancelada por problemas económicos. “Se volvió financieramente complicado, algo que no habíamos vivido antes. Realmente nunca tuvimos una gran crisis financiera. Esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a la situación del dinero”, afirmó el vocalista Chris Martin, en entrevista con The Sun.

Afortunadamente, la agrupación contó con la ayuda de un benefactor anónimo. “Por suerte tuvimos algo de ayuda, salvaron el día e hicimos algunos cambios. Esta gira fue para probar cosas nuevas y algunas de ellas funcionan y otras no. Somos muy afortunados de poder sufrir pérdidas y sobrevivirlas”, dijo.

¿Quiénes son los integrantes de Coldplay?

Coldplay es una banda de rock británica, que fue fundada en Londres en 1996, bajo el nombre de ‘Pectoralz’, cuando Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en la universidad. Más adelante, se unió a ellos Guy Berryman y, un año después, la banda cambió de nombre por ‘Starfish’.

Luego, llegó Phil Harvey, quien se convirtió en el mánager de la agrupación. Para completar el grupo, ingresó después Will Champion, el encargado de la percusión. Finalmente, optaron por renombrarla como ‘Coldplay’.

Una vez formada la banda, lanzaron quinientas copias del EP Safety. Muchas de ellas fueron regaladas a compañías discográficas, amigos y familiares. La carrera de la agrupación iba en ascenso, pero hubo un momento en el que el ambiente se volvió tenso, así que Martin expulsó a Champion. Finalmente, lograron limar asperezas, estableciendo un reglamento de convivencia.

Comenzaron a cosechar grandes triunfos, como doble disco de platino, Grammy al Mejor Álbum de rock alternativo en 2002, entre otros. Dentro de sus canciones más famosas, se encuentran Cemeteries of London, Lost o Yes, Viva la vida, Sparks, etc. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow.

¿Qué estudiaron los integrantes de Coldplay?

Cuando se conocieron, el cantante y pianista Chris Martin, quien nació el 2 de marzo de 1977, estudiaba Historia Antigua. Guy Berryman, el bajista, optó por la ingeniería; Will Champion era estudiante de Antropología. Por su parte, Jonny Buckland estudió Astronomía y Matemáticas en University Collage London. Fue allí donde conoció a sus compañeros de banda.

¿Cuándo y por qué Coldplay se va a separar?

A finales del año pasado, Chris Martin, el líder de la agrupación sorprendió a sus millones de fanáticos al asegurar que la banda dejará de hacer discos a partir del 2025. “Bueno, sé que puedo decirte, nuestro último disco adecuado saldrá en 2025 y después de eso creo que solo estaremos de gira. Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”, dijo en entrevista con BBC Radio.

Sin embargo, no será el fin, pues tienen pensado en continuar haciendo giras alrededor del mundo, teniendo en cuenta que Coldplay se convirtió en una de las bandas más exitosas con nueve álbumes de estudio a su nombre.