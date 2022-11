¿Cómo es la relación de Karol G y Farina? ‘La nena fina’ no se guardó nada

La cantante antioqueña Karol G es una de las artistas de reguetón con mayor éxito a nivel mundial. Cada una de las canciones que lanza, terminan siendo unas de las más escuchadas en las diferentes listas de reproducción. De igual manera, Farina, reconocida, inicialmente, por su participación en el Factor X 2005, también ha logrado cosechar grandes éxitos en su carrera artística, ganando un lugar importante en la industria.

Te sugerimos leer: ¡Sin Bichota para el 2023! Karol G confirma que no hará conciertos el próximo año

Como es costumbre, la mayoría de artistas suelen realizar colaboraciones con varios de sus colegas. Por ejemplo, la intérprete de Provenza tiene canciones con Nicki Minaj, Anuel, J Balvin, Nicky Jam, Becky G, entre otras estrellas. Por su parte, Farina ha colaborado con artistas de la talla de Natti Natasha, Arcángel, J Álvarez, Fanny Lu, Sech, Maluma y Thalía.

¿Por qué Karol G y Farina no han grabado juntas?

Los fanáticos de las dos cantantes se preguntan constantemente por qué no han lanzado un tema juntas. De hecho, en redes han especulado sobre si, tal vez, existe algún problema entre ellas que haya causado que su relación no sea tan cercana.

Te sugerimos leer: Foto: supuesta hija de Anuel con Melissa Vallecilla fue presentada por primera vez

Para despejar las dudas, Farina fue entrevistada por Dímelo King, y allí reveló la verdadera razón por la cual no han sacado una colaboración juntas, pues ambas incursionan en el mismo género musical. Además, reveló cuál es la relación que existe entre ellas. “He hablado con ella 15 minutos de mi vida, ha sido muy bonito lo que he hablado con ella ... te soy honesta, Karol nunca me ha invitado a hacer música y yo tampoco le he pedido a Karol que haga música conmigo, ¿por qué? simplemente porque no se ha dado, yo realmente no he hecho un canción pensando ‘se la voy a mandar a Karol’, pero siempre lo digo, si se da sería brutal, sería muy especial que se diera”, aseguró.

Con esas declaraciones, la artista acabó con las especulaciones sobre una posible mala relación entre ellas dos. Farina estrenó hace poco una canción con ‘Yailin, la más viral’, esposa de Anuel.

De igual manera, hace un tiempo, la intérprete de A fuego reveló en el programa Lo sé todo que, contrario a lo que dicen que son enemigas, con Karol G sostiene una buena relación. “Con Karol quisiera poderme sentar a hablar, compartir, emborracharme con ella, porque con Karol me he sentado 15 minutos, cada una siempre ha estado en un camino y en un recorrido diferente. He recibido mensajes de ella muy lindos, ella siempre me ha apoyado mucho en mi música y yo la de ella”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué se rumoró que Karol G y Farina no eran buenas amigas?

Los rumores surgieron después de que Karol G lanzara una canción titulada A ella, donde le hablaba sobre una mujer que se había entrometido en su relación con un productor musical. Los internautas inmediatamente, muchos usuarios comenzaron a referirse a Farina. “Tuve un amor muy fuerte, una mujer que era de mi círculo social, se metió en mi relación y me lo quitó y él también se fue”.