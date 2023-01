¿Cómo está la salud del periodista Javier Hernández Bonnet?

Una fuente familiar de Javier Hernández Bonnet, confirmó que este 27 de diciembre, a nueve días de terminar el Mundial de Qatar 2022, “Don Javi” tuvo su cirugía de vesícula con un resultado exitoso.

Te puede interesar: Javier Hernández Bonnet está hospitalizado en Catar. Esto se sabe de su salud

¿Qué le pasó a Javier Hernández?

Javier Hernández Bonnet debió someterse a una cirugía de vesícula, que resultó exitosa. Foto: Insta

Luego de su notable ausencia en varias transmisiones del Gol Caracol en el Mundial de Qatar 2022, Javier Hernández Bonnet fue tendencia en redes sociales. Esta situación hizo que el canal Caracol le contara a los televidentes cuál era la situación por la que estaba atravesando el comentarista deportivo.

Javier Hernández Bonnet había sido internado en un hospital de Doha, pues le diagnosticaron cálculos en la vesícula. Tras varios días de supervisión médica, el periodista colombiano fue dado de alta y estuvo en reposo en un hotel de la capital catarí.

Te puede interesar: Foto: ella es Carolina Romero, la esposa de Javier Hernández Bonnet

El regreso a las transmisiones mundialistas

Javier Hernández Bonnet volvió para las transmisiones de octavos de final, mientras continuaba siendo tratado con medicamentos y con una dieta rigurosa que debía cumplir hasta llegar a Colombia, para ser intervenido quirúrgicamente.

El presentador agradeció, en una entrevista con el Gol Caracol, los mensajes de aliento y de apoyo de personajes muy especiales para él: “Hay una llamada muy especial que fue la del ‘profe’ Luis Fernando Montoya, esa me aguó los ojos y me sacudió el corazón porque un hombre con la valentía que tiene él, para luchar día a día por la vida, y que le esté dando a uno cartilla de cómo superar los momentos difíciles, lo hace a uno temblar y decirle a Dios gracias porque me tenía una situación que puede ser manejable, distinta a la que él tiene”.

Hoy su salud es estable, se encuentra en recuperación en casa con alimentación controlada, medicamentos, en reposo, en compañía de su familia.