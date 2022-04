¿Con antojos y náuseas? Luisa Fernanda W aumenta rumores de embarazo

El baby boom sigue siendo todo un tema de conversación en el mundo de la farándula colombiana. Son varias las famosas que muy pronto se convertirán en madres por primera vez, y otras, volverán a vivir la experiencia de tener un bebé en sus casas.

Tal es el caso de la influenciadora Luisa Fernanda W, pareja del cantante de música popular Pipe Bueno. Su primogénito Máximo nació en el 2020, en medio de la pandemia. No obstante, todo parece indicar, según han dicho los internautas, que la antioqueña estaría nuevamente embarazada. Algunas fotos y videos en sus redes sociales han despertado las dudas de sus seguidores.

Ante las especulaciones, hace unos días, Luisa Fernanda subió un video afirmando que en Semana Santa había subido de peso porque comió mucho y esa sería la razón por la que se le observa un aparente bultico en su abdomen. “He comido como no imaginan, me subí un poquito de peso, pero me siento espectacular”.

Más pistas del posible embarazo

No obstante, otro de los detalles que habría llamado la atención de los internautas y que confirmaría que Luisa y Pipe Bueno sí estarían esperando su segundo bebé, es que la influenciadora mostró algunos cambios que ha tenido su cuerpo. Por ejemplo, reveló que le salieron granitos en la cara y que está pasando por una de las mejores etapas de su vida. “Gracias a Dios no estoy pasando por una situación difícil; es más, creo que estoy pasando por una de las mejores situaciones de mi vida, solo que estoy viendo el momento, relajada, no tan expuesta como antes. Tengo granos, últimamente me están saliendo granos, creo que ese es el lado difícil de este momento en mi vida”.

En las últimas horas volvió a despertar las dudas de sus internautas, pues publicó unas historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 16,9 millones de seguidores, y allí mostró la receta de una pasta. De acuerdo con lo que dijo, hizo esa preparación porque le encanta, pero al parecer, le causó malestar en el estómago. Según la influencer, le cayó mal este plato, pero sus seguidores lo asociaron inmediatamente con las náuseas que experimentan algunas mujeres en sus embarazos. ¿Será una pista más que confirmaría que sí viene bebé en camino?

