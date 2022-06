Concierto de Karol G en Guayaquil se salió de control ¡Hubo gases lacrimógenos!

La reguetonera Karol G no deja de conquistar el mundo entero con su música y reciente Bichota Tour. Después de unas exitosas presentaciones en Cali y Bogotá, la paisa se encuentra ahora recorriendo las principales de Ecuador.

Te puede interesar: Así sorprendió Karol G a fanático que no podía ir a su concierto en Bogotá

En redes siguen rondando videos de la Bichota en su concierto de Guayaquil, donde minutos antes de finalizar su show detuvo la música para enviarle un contundente mensaje al equipo de la policía que se encontraba en el lugar.

Según varios de los asistentes, y el mismo testimonio de Karol G, varias personas del público, y hasta el mismo equipo de la cantante, se vio afectada por gases lacrimógenos que se habrían lanzado durante el concierto.

Gases lacrimógenos en concierto de Karol G

En el video que circula en redes sociales, se ve a la cantante, que en medio de la interpretación de su reciente canción con Becky G, MAMII, detiene a su banda, conformada por mujeres, para llamar la atención a la policía que se encontraba en el lugar.

“Perdón, no sé qué está pasando, a la policía tengo que decir: yo soy la primera que me preocupo por la salud y por el bienestar de la gente que viene a vernos, estábamos bien y no sé qué está pasando, estamos en un lugar cerrado, es peligrosos que ustedes tiren esos gases aquí para todos” dice la paisa en un primer video para luego irse de la tarima.

Casi media hora después, y al haber recibido un pronunciamiento de las autoridades que se encontraba fuera de las instalaciones, Karol G regresó al escenario y para terminar su concierto, aunque varios de los asistentes ya se habían retirado.

¿Qué paso en el concierto de Karol G en Guayaquil?

La Policía de Ecuador aclaró en su cuenta de Twitter el incidente ocurrido en el concierto de la paisa en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Aunque se atribuyeron la responsabilidad de usar gas pimienta en los exteriores del recinto, aseguraron también que los encargados de los “químicos utilizados al interior del coliseo, habrían sido expandidos por el personal de seguridad privada contratado por los organizadores del evento” .

Se utilizó GAS PIMIENTA en los exteriores del coliseo para disuadir a las personas que causaron desmanes, más no en el interior del mismo como circula en redes sociales. — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 4, 2022