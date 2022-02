¡Confirmado! Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, es novia de Gabriel Coronel

Desde hace unos días, se comenzó a rumorar que la empresaria Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, ya tendría un nuevo amor. Después de su ruptura con Harold Jiménez, no se le había vuelto a ver con otra pareja, aunque varios de sus fanáticos llegaron a creer que la modelo había vuelto con el productor pues se les vio juntos en un concierto. Sin embargo, ellos nunca se manifestaron al respecto.

Tiempo después, se conoció que Daniela estaría saliendo con Gabriel Coronel, un actor, cantante y músico venezolano. De hecho, en redes sociales se viralizaron algunos videos donde, aparentemente, se dejaban ver muy cariñosos. Sin embargo, esa información tampoco había sido confirmada.

Fue en la más reciente edición de la revista People en Español donde se confirmó que, efectivamente, son novios. Allí revelaron varios detalles de cómo inició esa historia de amor. De acuerdo con las declaraciones de Coronel, se conocieron en octubre y, desde entonces, quedaron completamente flechados. “Tenemos una amiga en común que nos juntó: ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dijo a Daniela que yo estaba buscando pareja. Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad, duramos como tres semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo”, relató.

Según contaron, después de varios días de hablar por chat, tomaron la decisión de verse personalmente. Daniela Ospina dijo al respecto: “estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba, llegó un momento que le dije: ‘Oye Gabi necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las tres de la mañana como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien’. Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días”.

¿Qué dijo Salomé, hija de Daniela Ospina, sobre su nueva relación?

De acuerdo con lo que dijo Daniela en sus declaraciones con la mencionada revista, la pequeña Salomé de 8 años “tiene una relación muy linda” con el actor. Actualmente, Daniela y Gabriel se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Italia. Coronel iniciará una nueva vida en Miami para estar más cerca de su nuevo amor.