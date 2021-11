¡Confirmado! Michel Brown sí estará en ‘Pasión de Gavilanes 2’ como Franco Reyes

Pasión de Gavilanes ha sido una de las novelas más exitosas en los últimos tiempos. El anuncio de la segunda temporada tiene a más de un fanático expectante por conocer cómo continuará la historia de amor de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

En un principio, se fueron dando a conocer qué personajes del elenco continuarían con la trama y cuáles no. Por ejemplo, el actor Michel Brown quien le dio vida a Franco Reyes, fue muy claro, en varias oportunidades, al confirmar que no estaría en Pasión de Gavilanes 2 debido a otros compromisos personales y laborales. La noticia dejó con un sinsabor a los que esperaban que los tres hermanos Reyes continuaran juntos. De hecho, algunos guardaban la esperanza de que se arrepintiera y regresara a la producción. Después de muchas especulaciones, hace pocos días, en medio de una entrevista, el argentino dejó abierta la posibilidad de su regreso.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, fue la actriz Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo quien confirmó que Michel Brown sí estará en la segunda temporada. “Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos, todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, sino del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”, confesó la actriz.

Por su parte, la noticia la reconfirmó el actor, quien en su cuenta de Instagram realizó una publicación donde aparece la foto de un sombrero, casualmente, el mismo que usaba en Pasión de Gavilanes. “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento qué haremos con él”, dijo el actor, sin confirmar puntualmente su participación en la producción de Telemundo.