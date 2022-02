¡Conmovedor! Shaira arregla la tumba de Mauricio Leal y destaca su conexión con él

Ya van tres meses desde que Mauricio Leal y Marleny Hernández fueron asesinados por Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas. Algunas de las amigas más cercanas del estilista han publicado durante todo este tiempo fotos y videos honrando su memoria y recordando los buenos momentos que compartieron juntos.

Este fin de semana, la cantante Shaira, quien ha sido una de las abanderadas en que se haga justicia en el caso de Mauricio Leal y su madre, visitó su tumba y tuvo un noble gesto, ya que la encontró un poco abandonada. “Fuimos a arreglar tu tumba y de tu madre hermosa, a llevarte las flores que te gustaban porque me duele ver cómo está tan vacía y sola, después de ser la gran persona que fuiste mereces que te recordemos con tanto amor, ese mismo amor que nos diste, te amo, te amare siempre… cada que pueda vendré a visitarte para adelantar cuaderno como los viejos tiempos”, escribió junto a un video donde aparece arreglando a tumba a su gran amigo.

Este fue el sueño que Shaira tuvo con Mauricio Leal

Entretanto, la cantante santanderana también aprovechó para contar que tuvo un sueño con Mauricio Leal. “Hace unos días en un sueño me dijiste que tú todo el tiempo estabas conmigo y veías todo; mi Mauricio plutarcoooo de Los Ángeles (como nos llamábamos) gracias”. El gesto fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su valiosa amistad con el estilista. “Amigas cómo tu creo que son difíciles de conseguir, te admiro mucho Shaira”, “qué linda eres. Esos actos tan bellos no tienen precio”, “tú sí eres una verdadera amiga, no solo en palabras si no en acciones así muchos te critiquen, yo te admiro”, “qué gesto tan especial, eres un ángel”, “no te alcanzará la vida para recibir las bendiciones de esos dos ángeles”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación que ya tiene más de 82 mil likes.

Así quedó la tumba de Mauricio Leal: