Conmovedor testimonio. Juanse Quintero revela que sus padres tienen COVID-19.

El cantante, actor y presentador Juanse Quintero reveló por medio de un video que a sus dos padres les COVID-19. “A mi padre y a mi madre, María Amparo Becaria les dio covid. La respuesta de mi padre ha sido positiva, en cambio, por parte de mi madre, por su preexistencia de EPOC y sobrepeso no ha sido para nada fácil, de hecho, por palabras de una doctora que la llevo a la UCI, le dijo que ella ya era un milagro”, fueron las palabras del también influencer.

Juanse, quien también es novio de la actriz Johanna Fadul, invita a no bajar la guardia y describe que la situación no ha sido nada fácil para el entorno familiar, “Han sido días muy difíciles, este virus traicionero nos mantiene en una montaña rusa”. Al final del clip el artista aprovecha para agradecer las atenciones prestadas a su madre en la Clínica Santa María del Lago de Bogotá y a todo el personal médico que expone sus vidas a diario. “Pero el propósito de este video es agradecerle de corazón a todo el personal médico que ha ayudado (…) A pesar de que hemos tenido días en los que toda la familia ha sentido mucho temor, seguimos dando la guerra y mi madre con fe y con una sonrisa lo único que desea es compartir con nosotros. Madre, padre, ustedes son los mejores amigos que me ha dado la vida. Los amo y todos queremos que se recuperen. Gracias de verdad a todos los profesionales que exponen sus vidas para salvar las nuestras”. Concluyó.

A mediados de mayo el cantante había publicado en sus redes sociales el momento en el que su mamá recibió la primera dosis de la vacuna del COVID-19 en las jornadas de inmunización realizadas en el Movistar Arena de Bogotá. Allí la familia se ve feliz y aliviada tras la llegada del esperado día.