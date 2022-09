Conoce al primer esposo de Kany García antes de casarse con Jocelyn Trochez

Actualmente, la puertorriqueña Kany García es entrenadora de La Voz Senior junto a Andrés Cepeda y Nacho. Por esa razón, miles de colombianos se han interesado en conocer más detalles de su vida profesional y privada.

Te puede interesar: Kany García: edad, de dónde es, esposa y más de la entrenadora de ‘La Voz Senior’

La entrenadora de La Voz Senior duró ocho años de novia y tres de casada con un reconocido músico. Te contamos de quién se trata. (Photo by Robyn Beck / AFP) Foto: AFP - ROBYN BECK

Desde hace más de seis años, la intérprete de Hoy ya me voy está casada con Jocelyn Trochez, quien, inicialmente, fue su entrenadora personal. En diciembre del 2019 unieron sus vidas en una ceremonia privada en el municipio de Aguas Buenas, en Puerto Rico. La entrenadora de La Voz ha expresado que está muy enamorada de su pareja, a quien presume constantemente en sus redes sociales. Jocelyn no está involucrada en el mundo del espectáculo, pues se desempeña como entrenadora física.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una entrevista, la boricua contó cómo fue el proceso cuando le contó a sus padres de su orientación sexual. “mi papá era una persona extremadamente liberal, con él fue muy fácil, porque como que tenía mucha sensibilidad por lo que había pasado. Me dijo: ‘yo me tuve que sentar y decirles a mis propios padres que me enamoré de una mujer siendo cura, hace cuarenta años. Quién soy para decirte algo. Lo único que voy a decirte es que si alguien se mete con ustedes yo las voy a defender’. Mi mamá no lo podía creer”, dijo.

¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de Kany García?

Antes de haberse casado con Jocelyn, la cantante sostuvo una larga relación con un hombre que conquistó su corazón en el 2003. Desde la primera vez que se vieron, sintieron una química especial, comenzaron un romance, al principio un poco intermitente, pero, después, formalizaron las cosas, duraron ocho años de novios y se casaron en Puerto Rico, en la Parroquia Santa Clara, en el 2010. Tres años después se divorciaron.

Te sugerimos leer: La Voz Kids: ella es Jocelyn Trochez, la pareja de Kany García

Se trata del guitarrista Carlos Padial, quien hizo parte de la banda de Kany García. Según dijo la artista, la relación no prosperó porque se enamoró de su entrenadora. En su boda, la artista lucía un vestido blanco tipo straple con un velo muy largo. Por su parte, Carlos se puso un smoking de color negro con unos tenis. Los padrinos fueron la hermana de la artista y el mejor amigo del músico.

La ceremonia contó con 150 invitados, entre ellos, sus familiares y amigos más cercanos. Aunque Kany ya era reconocida a nivel internacional, casi no asistieron famosos a la reunión.

¿De dónde es Kany García?

Kany García, cuyo nombre de pila es Encarnita García de Jesús, nació en Toa Baja, Puerto Rico, el 25 de septiembre de 1982. Actualmente tiene 39 años.