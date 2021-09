Conoce detalles de la vida personal de Natalia Jiménez, jurado ´La voz senior´

Natalia Jiménez, la cantautora española a quien los televidentes colombianos ven cada noche en La voz senior, ha disfrutado como ninguna de su estancia en Colombia. “He ido a Villa de Leiva, a Cartagena, pasee por todo Bogotá, ya la conozco de arriba a abajo, me ha dado cuenta que tenéis muy buen pollo ahí, me he hartado de comer ajiaco, tengo 5 kilos de más. Me gusta mucho que en Bogotá hay taquerías, os gustan también mucho las cosas de México, me sentía como en mi casa. Se me pegó el acento caleño. Tengo muchas ganas de hacer más turismo”.

Ciudadana del mundo

A la cantautora, que acaba de lanzar su trabajo discográfico México de mi corazón II, un disco que la llena de satisfacción. Inquieta, feliz, ama estar siempre en movimiento. “Me gustan las ciudades grandes, como Bogotá, Ciudad de México, Madrid, que tienen una gran oferta cultural, en la que conoces gente diferente en todos lados, oyes música diferente. En Miami estoy como de base hasta que mi hija sea mayor, voy entrando y saliendo”. Natalia quiere tener como base el país Azteca, y estar moviéndose hacia cada país donde su música la lleve.

El tiempo de aislamiento fue para ella muy transformador. Aproveché ese tiempo de no hacer nada para hacer un montón de cosas que tenía atrasadas, para aprender a navegar sola, sabes, fue todo bien difícil al principio, cuando empezó todo este lío de la pandemia”. En 6 meses puso su vida en orden y está agradecida porque sus seres queridos están a salvo. Para ella ha sido un proceso lleno de descubrimientos. “Me he dado cuenta de que no necesito tantas cosas para vivir, que tengo que aprovechar el tiempo, ser feliz ahora, disfrutar”. Descubre más revelaciones en la portada de la revista Vea que actualmente circula en el mercado.