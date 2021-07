Conozca la historia de Andrea Valdiri y ‘El Miura’

Te puede interesar: Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia

En las calles de Barranquilla nació una conmovedora historia entre la bailarina Andrea Valdiri y ‘El Miura’, un habitante de calle que se había declarado fan número uno de la empresaria y que soñaba con conocerla. “Oye Andrea Valdiri yo te quiero conocer y quiero bailar contigo, te lo dice el Pri Pra, El Miura”, decía el hombre en un video que circuló en redes sociales y llegó a manos de Andrea.

Finalmente, el anhelado encuentro sucedió. La influenciadora no sólo lo saludó y bailó con él, sino que le dio ropa nueva, lo bañó, lo peinó y lo llevó a rehabilitación. Desde entonces, Andrea se convirtió en su ángel guardián. Lo llevó con su odontóloga para transformar su sonrisa. También lo ayudó para que fuera operado de su rodilla, pues tenía un problema que le impedía caminar bien. Pese a que no tenía documentos ni seguro médico, logró obtener su registro civil y su cédula de ciudadanía para poder identificarse como Stiven de Jesús Mercado Mendoza.

Cada vez que podía, la bailarina compartía con sus seguidores el cambio en la apariencia física y en la forma de expresarse de su amigo, ‘El Miura’. Cada avance era celebrado no sólo por ella, sino por todos los que han seguido de cerca este proceso.

En varias ocasiones, su hermano Oswaldo Mercado, intentó sacarlo de la calle, pero según contó, volvía a escaparse. Al parecer, todo iba muy bien. Gracias a la ayuda de ‘La Valdiri’, el hombre ya había progresado mucho en su nueva vida. Sin embargo, ‘El Miura’, habría recaído nuevamente en las drogas, y su proceso de recuperación quedó en pausa. Un video que circula en redes lo muestra en una estación de policía descalzo y cantando, al parecer drogado o borracho. Cuando la empresaria se enteró, rompió en llanto, pues muchos usuarios se burlaron de lo que estaba pasando.

“Me levanté con unos videos que me enviaba la gente diciéndome que ‘se te acabó el circo’, ‘se te acabó la platica que perdiste en el Miura’. Esto no es un tema de dinero, eso no me importa, era un tema de amor. Era un ser humano al que yo quería ayudar, le puse empeño, un año de dedicación y no piensen de esa manera. A su alrededor también hay gente mala y yo pienso que cuando uno quiere cambiar, eso le toca a uno. Tengo un nudo en la garganta. Me parte el alma, yo no soy una roca”, dijo la bailarina por medio de un video.

Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje a todos aquellos que disfrutan el mal ajeno: “Hay gente que le hace videos, que el dan tragos, que lo incitan, eso se nota cuando te brota la maldad. Yo seguiré ayudando con amor y cariño. A veces me pongo sentimental pero bueno, seguiremos, los amo”.

Después de que esto se convirtiera en tendencia, ‘El Miura’ se disculpó públicamente con su madrina, Andrea Valdiri, por medio de un video. Entre otras cosas, prometió no volverlo a hacer. Estas fueron sus palabras.