Contundente mensaje de amor de Mike Bahía a Greeicy ante restricción en Instagram.

Bien es sabido que las redes sociales restringen, bloquean o ‘bajan’ fotografías de sus plataformas según sus políticas de privacidad o ‘uso adecuado’ de sus contenidos; también de acuerdo al manejo que los usuarios hagan de sus cuentas. Hace unos días esto le ocurrió a la cantante Greeicy, a quien Instagram le restringió fotos publicadas en su cuenta @greeicy en las que posaba embarazada en vestido de baño. En un principio fueron eliminadas con la interrogante de sus seguidores y de su pareja, el cantante Mike Bahía, de ¿Por qué ocurrió esto? Lo cierto es que, ante el hecho, ambos artistas volvieron a subir el contenido y el novio lo acompañó con estas bellas palabras que demuestran el enamoramiento que profesa hacia su mujer. “No encuentro fotos más perfectas que estás! No entiendo porque Instagram las bajo del perfil de ella! Pero por si las dudas, aquí les comparto lo más hermoso que he visto por estos días! La maternidad es lo más increíble y mágico del ser humano! Además en una mujer como tu es pecado no admirar! Te amo y admiro cada día más! Eres inspiración mujer divina”, finalizó con emoji de corazón el artista, quien de inmediato fue halagado por otros miles de seguidores que valoraron sus líneas.

Estás fotografías pertenecen a la serie de imágenes por las que aparentemente Instagram habría restringido contenido de Greeicy. Foto: Instagram mike bahia

