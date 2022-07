Cristina Hurtado reveló una fobia en pleno restaurante

Después de tantos años de carrera en la televisión, los seguidores de Cristina Hurtado la extrañan cada día más delante de las cámaras.

Te puede interesar: ¡Paralizó aeropuerto! Talento oculto del hijo de Cristina Hurtado y Josse Narváez

Mientras la paisa se enfoca en su familia y en el cuidado de su hijo menor, Mateo, de siete meses de edad, sus más de seis millones de seguidores siguen sus pasos en las redes sociales. La presentadora de 38 años, se encuentra en México, país al que viajó por asuntos laborales y desde allí ha tenido al tanto a sus fanáticos de todos los detalles del viaje.

Lo que más llamó la atención de sus publicaciones fue la visita a un restaurante en la capital mexicana para probar comida típica. La sorpresa casi pone a llorar del miedo a Cristina Hurtado.

Vea también: Cristina Hurtado y Josse Narváez viven nuevo reto con su hijo Mateo. Esto contaron

Cristina Hurtado no aguantó el miedo en un restaurante

La también modelo, contó que en el restaurante le ofrecieron una preparación algo ´particular´ y que, aunque lo intentó, no fue capaz de tocarlo. “Son grillos y acá les llaman chapulines y se los comen, los aman, les encantan y voy a hacer el intento de probar uno” , dijo la antioqueña, que mostró un plato lleno de los animales mencionados.

Cristina, que se denominó a sí misma como montañera, aseguró que no fue capaz siquiera de tocarlos. Su susto empezó a aumentar al igual que su tono de voz.

Te puede interesar: Este será el nuevo trabajo de Tarzán del ‘Desafío The Box’

“La verdad no fui capaz, yo de verdad respeto mucho la gastronomía de todos los países pero hay cosas que ya superan todo, no sé si son miedos o fobias pero no soy capaz de probarlo, les confieso que no he sido capaz de probar ni siquiera las hormigas culonas de Colombia” confesó la presentadora, ya más calmada, mostrando un poco de desilusión por no haber logrado su cometido.