Cristino Ronaldo y sus frases más impactantes contra el Manchester United

Cuando de referentes del fútbol se trata, el nombre de Cristiano Ronaldo sale a relucir entre la fanaticada del balompié alrededor del mundo. El deportista portugués dio sus primeros pasos en el Club Andorinha, para luego pasar por equipos como el C.D. Nacional y Lisboa; ahora es parte de la Selección de Portugal y del Manchester United Football Club.

Te puede interesar: Daddy Yankee rompió el silencio y respondió a Don Omar: “Es lamentable”

Sobre este último, donde estuvo del 2003 al 2009 y al que regresó en 2021, el futbolista dio unas polémicas declaraciones que han causado revuelo y lo hacen blanco de críticas por los amantes del fútbol.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

Cristiano Ronaldo dice que el Manchester dudó de sus palabras

En abril de este año, Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, recibieron los mensajes de apoyo de sus seguidores, luego del anuncio del fallecimiento de uno de sus gemelos. Después, cuando su hija Esmeralda enfermó cuando tenía tres meses de nacida, y su padre la acompañó en la clínica y en su proceso de recuperación. Por esa razón, el deportista se incorporó tarde a la gira de pretemporada del club, comportamiento que, según él, el equipo no aprobó.

Vea también: Fotos: Shakira llora en público luego de recibir una llamada, ¿fue por Piqué?

“Hablé con los directores y el presidente del Manchester United y no creían que algo andaba mal, lo que me hizo sentir mal. Se lo creyeron, pero es algo que me dolió mucho porque dudaron de mis palabras”, reveló Cristiano en una entrevista con Piers Morgan en Talk TV. “Estuvimos una semana en el hospital porque mi hija tenía grandes problemas y yo no fui a la pretemporada por eso. No iba a dejar a mi familia si pasaba algo para hacer una pretemporada. No creía que eso fuera justo dejar a mi familia. Por eso no fui”, dijo el delantero, de 37 años.

Cristiano Ronaldo habló sobre problemas con Erik ten Hag, entrenador del Manchester

Al no poder salir del equipo inglés, el jugador se vio obligado a seguir cumpliendo sus obligaciones de su contrato hasta el próximo año, pero su ausencia en la titular del equipo, cada vez más constante, confirmaría que no está viviendo un buen momento en el United. Sus fanáticos siguen protestando en redes porque el jugador sigue sentado en la banca de suplentes.

Mira también: Cristiano Ronaldo: la razón por la que el futbolista no bebe ni tiene tatuajes

En la entrevista mencionada anteriormente, el jugador de la Selección de Portugal habló sin tapujos sobre su relación con el entrenador del club. “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me siento traicionado, me han convertido en la oveja negra. Escuchar cómo te critican excompañeros o compañeros de equipo, cuando sólo ven un punto de vista, es fácil. Es fácil criticar, no sé si cuando tienes un trabajo en televisión debes ponerte a criticar para ser más famoso. Realmente no lo entiendo... Creo que se aprovechan de eso porque no son tontos. Es difícil cuando ves a gente que estaba en el vestuario contigo criticando de esa manera”, esto último lo dijo para referirse a los exfutbolistas Wayne Rooney y Gary Neville, quienes ahora lo critican por su comportamiento respecto al Manchester.

Manchester United respondió a declaraciones de Cristiano Ronaldo

El combinado inglés no se quedó atrás, y se pronunció por medio de un comunicado escrito, compartido en sus redes sociales. “El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, finalizó el pronunciamiento, mientras varios medios británicos hablaron de una supuesta multa de un millón de euros que el equipo impondría al jugador.