¿Daniel Arenas, novio de Daniella Álvarez se retira de la actuación?

Daniel Arenas es conocido por ser uno de los galanes de la televisión. Luego de haber hecho gran parte de su carrera actoral en Colombia, su país natal, se fue a México donde también ha triunfado protagonizando importantes telenovelas del país azteca como Rubí o Corazón indomable.

Te puede interesar: “No es capricho”: Daniel Arenas le puso límites a Daniella Álvarez en su relación

Aunque suele ser muy reservado con los detalles de su vida, recientemente contó en entrevista con Univisión que ya terminó el rodaje de la producción S.O.S. Me estoy enamorando y que, ahora, se prepara para regresar a Colombia.

“Hace mucha falta y creo que es una época en la que hay que estar con la familia. Algunos prefieren irse de vacaciones u otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa. No pensar en nada, apagar el celular. Dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero”, dijo el actor, quien en los últimos días ha sido tendencia por su relación sentimental con la modelo y presentadora Daniella Álvarez.

Sin embargo, el anuncio sorprendió a sus fanáticos pues además de afirmar que vendrá a compartir la época decembrina con su familia, también aseguró que se tomará una pausa en la actuación. “No sé, amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad… Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, afirmó el galán de 42 años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En sus planes profesionales está tener nuevos rumbos, pese a que ha sido muy exitoso en su faceta como actor. “No vivo pendiente de mi carrera ni me muero por mi carrera o que si la dejo de hacer… al contrario. Si sigue estando ahí o si llegan oportunidades, bienvenidas. No soy ese actor que morirá actuando”.

AMA LA ACTUACIÓN PERO DESEA TENER UN NEGOCIO PROPIO REVELA EL ACTOR DANIEL ARENAS p2

Te puede interesar: Daniella Álvarez reveló cómo inició su historia de amor con Daniel Arenas