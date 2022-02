De esta manera, Arelys Henao demostró todo su poder

Detrás de cámaras con Arelys Henao y su esposo Wilfredo Hurtado | Revista Vea

Arelys Henao, la reina de la música popular, cuya historia está viendo toda Colombia en Arelys Henao: canto para no llorar, bionovela del canal Caracol, siempre fue una luchadora. Aprendió a serlo desde niña. “De alguna manera siempre fui líder, porque mi madre me enseñó a serlo, porque desde que tenía unos 7 añitos me tocaba cuidar a mis hermanos menores, Lázaro, Jorge, Myriam, a Nubia también un poco”. Arelys, la hija mayor del hogar de María Ruiz y Jorge Henao, siempre quiso cantar.

Fueron muchos los obstáculos que Arelys Henao tuvo que vencer, la guerra, el desplazamiento, la pobreza y la falta de oportunidades, pero ella, como buena líder, no se dejó amilanar por ninguno de ellos. La intérprete de Señor prohibido aprendió el oficio de la peluquería, le ayudó a su mamá en el negocio de empanadas, vendió muebles, todo sin dejar de acariciar su sueño de convertirse en una estrella.

Arelys Henao, la reina de la música popular, es la protagonista de la nueva portada de la revista Vea. Foto: Archivo Vea

Wilfredo Hurtado, el gran amor de Arelys Henao

Al lado de la cantante ha estado, durante más de 25 años, Wilfredo Hurtado, su esposo, mánager y padre de sus hijos, quien como ella también enfrentó una dura realidad. Al principio su padre se opuso a la cercanía de los dos jóvenes, pero el tiempo y los hechos lo hicieron cambiar de parecer.

Conozca toda la historia, en un conmovedor testimonio de la artista, en la más reciente edición de la revista Vea. Allí, la cantante revelará su duro camino hasta alcanzar el triunfo.