“Debo guardar mucho reposo”: Cristina Hurtado revela lo que ocurre con su embarazo

Cristina Hurtado se alista para recibir en poco tiempo a su tercer hijo, junto a su esposo Josse Narváez. Desde que anunciaron la noticia, en sus redes sociales la expresentadora de Guerreros ha documentado cómo avanza su embarazo, motivo que la tiene muy feliz y emocionada.

Aunque ya tiene aproximadamente siete meses de embarazo, aún no han revelado el nombre del bebé, que, al igual que sus dos hijos mayores Daniel y Juan José, también será un varón. Hace unos días, Cristina reveló que tuvo que ir de urgencias a la clínica por una señal de alarma con su bebé. Recientemente, la también modelo publicó un nuevo video en su canal de YouTube titulado “Vamos a mi control prenatal”. Allí quiso documentar lo que ocurre en esas visitas prenatales y, en su caso particular, reveló que tiene una condición que la obliga a permanecer en reposo absoluto durante lo que le queda de embarazo.

“Les voy a explicar exactamente qué es lo que me está pasando y por qué es que tengo que guardar tanto reposo… Mi cuerpo tiene una condición que genera contracciones esporádicas, pero hay que estar muy atenta a esos cambios, si son contracciones cada 10 o 15 minutos o si de pronto hay algún dolor bajito, esos son los signos de alarma”, explicó inicialmente Cristina Hurtado.

“Por ahora yo estoy controlada, estoy en casa, tengo que guardar mucho reposo. Debo estar la mayoría del tiempo y hasta que nazca mi bebé, sentada o acostada y adicionalmente, tengo que complementar todo eso con medicamentos”. Afortunadamente, la presentadora reveló que su condición está completamente controlada, pero debe cuidarse mucho para evitar cualquier contratiempo. “En general voy bien, el bebé está súper bien, muy sano, ya me falta poco para terminar todo mi periodo de gestación; pero, aunque me falte poco, tengo que ser muy cuidadosa y juiciosa con cada una de las indicaciones que el médico me envía”.

