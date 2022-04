“Dejada y soltera”: ¿Ángela Aguilar terminó con Gussy Lau?

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar, haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé”, fueron las palabras de Ángela Aguilar, de 18 años, luego de la polémica generada por las mencionadas fotos donde se le observaba muy cariñosa con Gussy Lau, un compositor de 33 años, originario de Mocorito, Sinaloa. Eso generó controversia entre los internautas, quienes comenzaron a especular que, supuestamente, él la había pretendido desde que ella era menor de edad.

Luego de eso, la familia Aguilar pasó unos días de vacaciones en París, entre otras cosas, para tener un período de silencio y así, evitar, tal vez, preguntas relacionadas con el supuesto romance. Sin embargo, este domingo, en el cierre del Festival Cultural Zacatecas, Ángela dio unas declaraciones que dejaron pensando a muchos de sus fanáticos, pues dejó entrever que su romance había llegado a su fin. “Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera... algo así”.

Aunque no mencionó específicamente a Gussy Lau, muchos de sus seguidores comenzaron a decir que estaba haciendo referencia a una supuesta ruptura, que se habría provocado luego de las imágenes que fueron filtradas.

En el programa Despierta América, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, también dio unas palabras que confirmarían su ruptura. “Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”.

