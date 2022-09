Después de muchos meses de espera, llegó el día en que miles de colombianos podrán ver en vivo a Demetria Devonne, más conocida como Demi Lovato . La actriz y cantante de 30 años, recordada por su participación en la famosa serie infantil Barney y sus amigos, saltó a la fama como Mitchie Torres en la película musical de Disney Channel Camp Rock. Desde ahí, como muchas estrellas que iniciaron sus carreras en Disney, se trazó un camino en la música, donde ya acumula ocho álbumes. Hoy se presenta en el Movistar Arena de Bogotá, en el marco de su gira, Holy Fvck Tour, el mismo nombre que lleva su más reciente álbum, lanzado el pasado 19 de agosto.

Te puede interesar: Karol G define cómo será el código de vestimenta para sus conciertos

Demi Lovato regresa a Bogotá: esto es lo que necesitas saber sobre su concierto

El martes 7 de junio se conoció que la cantante estadounidense visitaría Colombia por segunda vez en su carrera artística. Sus fanáticos pudieron escucharla en vivo el 24 de mayo de 2010, en el coliseo El Campín.

Vea también: Video: Shakira celebró el cumpleaños de su papá con emotiva serenata

Las puertas del Movistar Arena se abrirán desde las 6 p.m. para el ingreso de los miles de seguidores que ansían ver a la intérprete de Cool For The Summer y Heart Attack. El artista paisa Pavlo será en el encargado de abrir el concierto de la artista y cantará sus reconocidas canciones Lo que pudo pasar y I’ll Find a Way. Según horarios del evento, se espera que la artista nacida en Albuquerque, Nuevo México, cante a las 8:30 p.m.

Tchau, Demi! 👋 Demi Lovato tira fotos com fãs em aeroporto no Rio e embarca para Bogotá, na Colômbia https://t.co/nCwDv3tpv9 pic.twitter.com/nqizUJcyNA — Portal R7.com (@portalR7) September 6, 2022

Aún no se tiene ningún rastro de Demi en Colombia, pero según anunciaron medios brasileños desde el día de ayer, la cantante fue fotografiada en el aeropuerto de Río, cuando tomaba un avión rumbo a la capital colombiana.

No te pierdas más noticias del entretenimiento