‘Desafío The Box’: edad, profesión y otros datos curiosos de Valkyria

Cada participante del Desafío The Box tiene una historia que muy pocos conocen, pues en pantalla se puede apreciar únicamente su desempeño como deportistas dentro de la Ciudad de las Cajas, aunque de vez en cuando, revelan detalles de sus vidas privadas. Gracias a su participación en el reality, los televidentes se han interesado por conocer más sobre ellos.

¿Quién es Valkyria y a qué se dedica?

Su verdadero nombre es Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, pero es conocida como Valkyria. Además de ser deportista, también se ha desempeñado en otras facetas como la actuación, la lucha olímpica y el diseño industrial, de hecho, esta última es su carrera de profesión.

Valkyria nació en Neiva y en su exitosa carrera como deportista alcanzó la participación en los Juegos Olímpicos. El año pasado, se despidió de los escenarios deportivos de Colombia y el mundo luego de haber competido en tres Campeonatos Mundiales, de lograr la quintar posición en el 2014 y 2015, de conseguir en los Juegos Panamericanos del 2015 un octavo lugar, de ser la tercera en un Campeonato Centroamericano y del Caribe en el 2014, entre otros triunfos que sumó a su carrera.

¿Cuántos años tiene Valkyria?

Valkyria nació el 9 de diciembre del 1994. Actualmente, la joven neivana tiene 27 años y en sus redes sociales no solo se destacan imágenes de su paso por el Desafío The Box, sino también por mostrar algunas cosas de su vida privada y profesional.

¿Por qué Valkyria se retiro de la lucha libre?

En una entrevista que la participante del Desafío The Box tuvo con un medio local del Huila, reveló la verdadera razón por la que tomó la decisión en el 2021 de retirarse de los escenarios deportivos que tantos triunfos le dieron por tantos años. “Luego de reflexionar y analizar las cosas entendí que ya no era la misma, no había la misma motivación y la pandemia también influyó. No quería estar lejos de mi familia y es mejor preparar otros proyectos que me están llenando. Por eso, preferí dar un paso al costado para no hacer las cosas sin la misma pasión como siempre lo he hecho”.

En ese momento, muchos comenzaron a preguntarse si le había costado la decisión o si lo tomó con mucha calma. “Lo venía pesando, pero lo tenía claro que todo llega a un final. Quería cerrar con broche de oro en los Olímpicos de Tokio. Cumplí todos los ciclos de la fase clasificatoria, quería darle otra alegría al departamento, pero lamentablemente no se pudo. Después viene la pandemia y se perdió el ritmo y comenzaron a rondarme pensamientos, si de pronto ya era tiempo de retirarme y darles la oportunidad a esas jóvenes que vienen trabajando dentro del relevo generacional en mi deporte”, afirmó para el portal Diario del Huila.