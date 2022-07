Hoy es la final del Desafío The Box 2022 , y en pocas horas, los televidentes conocerán a los dos ganadores entre Ceta , Valkyria , Juan Pablo y Alexa .

Sin embargo, muchos seguidores aún lamentan las salidas de otros favoritos a los que también esperaban ver en la final. Maleja y Tarzán son los más queridos y recientes eliminados.

Maleja Sánchez , más conocida como Maleja, se destacó desde el inicio del concurso de Caracol por su forma de ser, buen rendimiento e historia de vida. La bogotana fue una de las eliminadas más recientes, y como solo estuvo a pasos de llegar a la final, varios de sus 100 mil seguidores en Instagram aún le expresan lo mucho que la extrañan en la competencia.

Maleja del ´Desafío The Box´ confesó la verdadera razón de su salida

La salida de Maleja causó bastante controversia por haberse dado después de una discusión que la participante tuvo con Ceta .

El ahora finalista habría cuestionado el rendimiento de la bogotana, pero ella no se quedó callada y decidió defenderse ante todos sus compañeros de equipo. Justamente sobre ese rendimiento habló hace poco en sus redes sociales, después de conocerse su eliminación.

“¿Por qué no la metiste toda? Merecías ganar” le dijo un seguidor a Maleja durante una interacción que la bogotana inició en sus redes sociales. “¿Mi vida tu crees que yo no le metí toda? Por supuesto que lo hice, lo que pasa es que mi cuerpo ya no me daba para más, ya mi desgaste era otro nivel, ya el cuerpo no me respondía de la misma forma” confesó la exparticipante del Desafío The Box 2022.

Y para finalizar, añadió un texto en el video, donde explicó las enfermedades con las que salió del concurso y que pocos televidentes desconocen, a pesar de ver las exigencias del programa.

“Cuando tu cuerpo dice no más, es no más. Salí con bursitis aguda en hombros, codos y rodillas, sumada a la tendinitis que me debilitó mucho mas los brazos, pero los planes de Dios son perfectos, mi paso por el Desafío era hasta ahí y lo acepto con humildad, hice todo lo mejor que pude con las capacidades que tenia y eso es lo que cuenta” dijo Maleja Sánchez sobre su salida del Desafío The Box, que hoy tendrá nuevos ganadores.