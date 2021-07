Día Mundial del Rock: John Lennon y los mejores cantantes de la historia

Te puede interesar: Galería: James Rodríguez, curiosidades del futbolista

Muchos se preguntan por qué un día como hoy se celebra el Día Mundial del Rock. La razón principal, es porque en esta fecha,en 1985, se realizó el icónico concierto de rock Live Aid, un evento benéfico al que asistieron más de 75 mil personas y que se convirtió en uno de los conciertos más importantes de toda la historia, pues contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género tanto de Europa como de Estados Unidos. El objetivo del concierto, realizado en simultánea en el estadio de Wembley, en Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium, ubicado en Filadelfia (Estados Unidos) era recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía. Los músicos Bob Geldof y Midge Uree fueron sus organizadores.

Para celebrar este día, a continuación, recordaremos a algunos de los cantantes de rock que han dejado un legado importante en las nuevas generaciones.

Freddie Mercury

Recordado por sus éxitos memorables con Queen, la icónica banda de rock británica que nació en 1970, y que fundó con Brian May, John Deacon y Roger Taylor. En 1975, en su álbum, A Night at the Opera, incluyeron Bohemian Rhapsody, uno de sus temas más emblemáticos. Su gran actuación en el escenario, sus trajes extravagantes, su sexualidad y su muerte, a los 45 años, por bronconeumonía complicada por el Sida, son algunos de los motivos por los que todo el mundo recuerda a la gran estrella del rock.

John Lennon

El cantante y músico británico fue el fundador y líder de The Beatles. Dentro de sus canciones más icónicas están Imagine, Woman, Starting Over. El 22 de marzo de 1963 se publicó el primer álbum de The Beatles, titulado Please please me, que resultó ser un gran éxito musical y consiguió permanecer durante 29 semanas en el primer puesto de las listas británicas. El 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman asesinó a sangre fría a John Lennon con cinco disparos efectuados a la entrada del edificio Dakota.

Elvis Presley

Fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Cuando tenía 10 años cantó por primera vez en público. Fue llamado el Rey del Rock and Roll, nominado a 14 premios Grammy, de los cuales ganó tres. El año 1956 fue clave para la trayectoria del cantante y actor, pues gracias al tema Heartbreak Hotel, vendió trescientos mil ejemplares en tres semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. Murió en agosto de 1977 a los 42 años, al parecer, por un ataque al corazón.

Mick Jagger

Es un cantante, músico y compositor británico, reconocido por ser el principal cantante de la banda de rock The Rolling Stones. Lleva más de cinco décadas de carrera, y se ha catalogado como uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia del rock and roll. Su carrera se ha visto envuelta en polémicas de su vida personal. Junto con Keith Richards ha escrito la mayoría de canciones de la banda. Aunque su carrera la inició en solitario, ha tenido éxito mundial gracias a la banda.