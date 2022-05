Doctor Strange 2: ¿Cuántas escenas post créditos tiene esta entrega de Marvel?

El doctor Stephen Strange regresa en la cinta es dirigida por Sam Raimi. Foto: Instagram

Doctor Strange in the multiverse of Madness era uno de los estrenos más esperados del 2022. La nueva aventura en la que se ve involucrado el doctor Stephen Strange, que lo lleva a enfrentarse con Wanda Maximoff (Scarlett Witch), personificada por Elizabeth Olsen, para proteger a una niña, América Chávez, interpretada por Xochitl Gómez, que aunque tiene un gran poder, no sabe cómo manejarlo. Strange se enfrenta a varias verdades al abrir el más peligroso de los portales y debe reparar sus errores del pasado, pero cuenta con la ayuda de Wong (Benedict Wong) y finalmente, con la de su amada e inalcanzable Christine (Rachel McAdams).

Muchos de los seguidores del universo Marvel se preguntaban si en la cinta, protagonizada por Benedict Cumberbatch, y dirigida por Sam Raimi, podrían ver las famosas escenas post créditos, tradicionales en todos los filmes del universo Marvel. Ahora, con su esperado estreno, se revela uno de los más grandes misterios: sí están incluidas y son dos.

Las revelaciones de las escenas post créditos

En este tipo de escenas, que generalmente son incluidas al final y en la mitad de los créditos, son muy esperadas, pues aportan pistas acerca de la próxima película de la saga. En la primera de ellas, que sucede en Nueva York, aparece Charlize Theron, vestida con un traje de color púrpura. La mujer le pide ayuda al doctor, quien está presto para salvar, una vez más, con sus métodos no muy ortodoxos, al universo. La sudafricana no es otra que Clea, una hechicera con quien Stephen Strange está muy unido, y no precisamente por su misión, pues al principio fue su discípula y luego se convirtió en su amor.

En la segunda escena, los seguidores del Universo Marvel se encontrarán con un hombre que vende un particular alimento, pero que al ser ofensivo con el Doctor Strange, quien lo hechizo para que durante tres semanas se golpeara a si mismo. En esta parte, por fin, puede detenerse.