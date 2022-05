Dramático cambio de Christian Nodal. ¿Del regional mexicano al reguetón?

Luego de su sonada separación de la cantante Belinda, con quien habría finalizado su compromiso por aparentes diferencias económicas y problemas con sus negocios, el cantante de regional mexicano Christian Nodal continua los cambios en su vida, los cuales no solo incluyen una nueva disquera, también un dramático y radical cambio de look.

UN CHRISTIAN NODAL MÁS ¿URBANO?

El cantante nacido hace 23 años en Caborca, municipio de Sonora en México, no deja de sonar y generar controversia. Al fin de su relación con Belinda, los rumores de ‘living la vida loca’ y sus excesivos tatuajes en la cara, se suma ahora un cambio de look que para la mayoría de sus seguidores parece una medida desesperada que pondría en evidencia sus inseguridades y una falta de identidad como artista, así como su desmedida intención de querer llamar la atención.

Christian Nodal y su dramático cambio de look. Foto: instagram christian nodal

Christian Nodal, quien acaba de cambiar de sello al convertirse en el nuevo talento de Sony Music, disquera con la que se encuentra lanzando el sencillo ‘Forajido’, también acaba de cambiar de look. Este fin de semana sorprendió luciendo un color de pelo rubio con diseños de colores al mejor estilo de reguetoneros tan famosos como J Balvin, quien es reconocido por sus cambios de colores y hasta arcoíris en su cabeza, algo muy usual en artistas de la música urbana pero no de la regional mexicana o popular. Tras el cambio las reacciones no se hicieron esperar y, en muchos portales y publicaciones las opiniones fueron encontradas. La buena noticia es que el intérprete de éxitos como ‘Adiós amor’ y ‘De los besos que te di’ no cambiara de género musical y, por ahora, continua en la música que tan famoso, admirado y millonario lo ha hecho.

