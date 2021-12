Dua Lipa terminó con su novio, esta es la verdadera razón

Dua Lipa y Anwar Hadid estuvieron juntos por dos años. Los presentó Gigi, hermana del modelo. Foto: Getty

Dua Lipa y Anwar Hadid formaban una de las parejas más amorosas del mundo del espectáculo internacional. La intérprete de Levitating, de 26 años, y el modelo de 22, hermano de Gigi (26) y Bella (24) Hadid, se conocieron gracias a la mayor de ellas, y muy pronto los medios comenzaron a especular acerca de una posible relación, alimentada porque fueron vistos en el British Summer Time Music Festival y luego fueron vistos, en septiembre, durante la Semana de La Moda de Nueva York Aunque comenzaron a salir en junio de 2019, sólo hasta noviembre de ese mismo año confirmaron su relación, cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de los American Music Awards. La artista inglesa, no muy dada a ventilar su vida privada, contó que su relación comenzó por su iniciativa, y le reveló a Andy Cohen, en Watch What Happens Live, que le había enviado un mensaje interno, con intereses románticos, al menor de la dinastía Hadid. En enero de este año le confesó a Rolling Stone, “me siento muy cómoda en la relación, más que cualquier otra”. La famosa pareja intercambiaba con su novio amorosos mensajes en las redes sociales. El modelo dedicó un tierno mensaje a la cantante cuando cumplió 26, " Feliz cumpleaños, niña de mis sueños. Te amo por siempre y para siempre”. Dua Lipa no se quedó atrás, y para celebrar a su novio le escribió, " Feliz cumpleaños bebé “@anwarspc otra vuelta alrededor del sol ¡Haces que mi mundo sea mucho mejor!”.

Conflictos con el reloj

Vivían juntos desde 2020, compartieron toda la cuarentena, y siempre que podían coincidir, hacían gala de su amor y romanticismo, pero finalmente la falta de tiempo ocasionó la ruptura, que medios como People dicen, no es definitiva, porque hay mucho amor entre ellos y por eso están tratando de arreglar su relación. Los rumores de ruptura comenzaron en diciembre, cuando se supo que habían estado separados durante seis semanas, pues sus trabajos no les habían permitido coincidir en ninguna ciudad.

La cantante inglesa ganadora de Grammy, que estará de concierto en Colombia el 18 de septiembre de 2022 como parte de gira Future Nostalgia, también vivió una intensa relación con el modelo y chef Isaac Carew, de quien fue pareja desde 2013 hasta principios de 2017. La falta de tiempo para pasar juntos, debida a sus carreras, también acabó con el romance, pues, aunque en enero de 2018 lo volvieron a intentar, no lograron combinar sus agendas.