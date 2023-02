Eden Polani: ella es la supuesta novia, de 19 años, de Leonardo DiCaprio

El pasado martes, el actor Leonardo DiCaprio fue fotografiado junto a una hermosa mujer que fue identificada como Eden Polani, una modelo, de, al parecer, 19 años. La pareja se encontraba en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

Según se ha rumorado en redes sociales y medios de comunicación internacionales como New York Post y Page Six, podría tratarse de la nueva pareja sentimental del actor de Titanic. Los comentarios no se han hecho esperar, pues los cibernautas se han enfocado en la diferencia de edad, pues no sería la primera vez que el actor de Hollywood salga con mujeres mucho más jóvenes, que no superan los 25 años.

¿Quién es Eden Polani la supuesta nueva novia de Leonardo DiCaprio?

La modelo de 19 años nació en París, de ascendencia francesa e israelí. Actualmente, Eden desempeña su profesión en Los Ángeles, tal como lo indica en su cuenta de Instagram donde tiene 236 mil seguidores.

En el feed, se destacan imágenes presumiendo su cuerpo, los diversos viajes que realiza y, por supuesto, todo lo relacionado con su trabajo. Polani es representada por la agencia ITM Models y en su vida profesional, ha colaborado con importantes revistas como Glamour y ha protagonizado diversas campañas en Europa.