El actor Juan Pablo Obregón reveló el sexo de su sexto hijo, ¿niño o niña?

Alejado de las pantallas de televisión, pero no retirado del todo, el actor Juan Pablo Obregón se ha dedicado durante los últimos años a su familia, conformada por su esposa Ana María Malagón y sus cinco hijos, Juan Ángel, Juan Sebastián, Juan Francisco, María de los Ángeles y Juan Martín.

Hace unos meses, reveló en diálogo con este medio, que, aunque no se retiró de la televisión, sí se limitó a la hora de escoger los casting para interpretar a sus personajes, pues, según él, hay cosas que no dejan un buen ejemplo. No obstante, estuvo grabando hace poco un proyecto para Caracol Televisión, del cual no se conocen detalles, y está enfocado también en algunos emprendimientos.

Juan Pablo Obregón espera otro niño

El 30 de mayo, el actor recordado por su participación en Padres e hijos y Chica vampiro, sorprendió a sus 107 mil seguidores de su cuenta de Instagram al anunciar que se convertiría en padre por sexta vez. “Esta familia sigue creciendo y todo gracias a Dios que fue el que nos salvó y recuperó este hogar. Los hijos son una Bendición y más en donde son deseados”, escribió junto a una foto con su esposa y sus cinco hijos.

En diálogo con Vea, el artista había confesado su deseo de tener otra niña. Fue a través de sus redes sociales que le darán la bienvenida a otro varón a su casa. Para continuar con la tradición que tienen con su esposa, también se llamará Juan. “Es un niño 💙 Se llamará Juan José Obregón Malagón y esta tropa lo espera con gran alegríaa para que llene esta familia de más amor y un nuevo misionero al servicio de Dios”.

Varios de sus amigos y seguidores le dejaron mensajes de felicitación en su publicación que ya cuenta con más de 1000 likes. “Otro Niño para la gloria de Dios”, “el Señor los ha llamado a formar varones de Dios”, “bienvenido Juan José, un regalo lleno de más bendiciones de Dios para esta bella familia”, “una patrulla de San Josés para el mundo”, “ustedes son un ejemplo de familia”, “Dios bendiga a todos los integrantes de su hermosa familia”.

¿Cuántos hijos ha perdido Juan Pablo Obregón?

Juan Pablo Obregón siempre se ha declarado un fiel seguidor de la familia, por eso, junto con su esposa son provida, y creen que cada hijo llega a un hogar con un propósito muy importante.

Aunque esperan la llegada de su sexto hijo, la familia Obregón Malagón ha tenido que enfrentar la pérdida de tres bebés. Quiere decir que, en total, con el que viene en camino, serían nueves hijos los que tendrían.