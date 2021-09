¿El cantante Alejandro Santamaría debutaría en la actuación?

Alejandro Santamaria es la nueva cara del pop. A su corta edad ha logrado hacer giras con Fonseca, Luis Fonsi, Cepeda, Alejandro Sanz, entre otros grandes artistas de talla nacional e internacional. El bogotano de 24 años pese a que no lleva muchos años en la industria musical, ya conquistó al público con su voz. En diálogo con Vea, el joven cantante habló de su recorrido como músico y si está en sus planes debutar como actor.

¿Cómo te ha cambiado la vida la música?

“La música ha estado conmigo desde los 12 o 13 años, que empecé a tocar guitarra, y para mí siempre ha sido una terapia, es algo que recurrentemente se dice, pero es verdad, a la hora de expresar lo que estoy sintiendo o desahogarme, escribir canciones siempre ha sido una terapia para mí y la música siempre está en mi vida, en mis recuerdos. Siempre he ligado canciones a momentos y eso también es lo que más me gusta, poder hacer canciones”.

¿Qué ha sido lo más difícil de este camino musical?

“Para mí ha sido esta pandemia, realmente ha sido una locura y hay que saber cómo manejarla, al principio me sentía un poco perdido, pero después me enfoqué muchísimo en hacer canciones, en abrirle el espacio a la creatividad ya que tenía tanto tiempo y me sirvió muchísimo y salieron canciones que no existirían si no fueran por eso, entonces también hay que verle el lado bueno. Ha sido bien difícil porque yo soy muy impaciente e inquieto, y la pandemia todo lo contrario, me ha hecho estar quieto mucho tiempo”.

Has actuado en algunos de tus videos, ¿te llama la atención esta otra faceta?

“El cine me encanta, soy muy fanático de las películas, desde chiquito ha sido una pasión mía, y no sé si algún día actuaría, porque una cosa es actuar en un video, pero ya lo otro es meterse cien por ciento en un personaje y es otro cuento, debe ser un reto, de pronto me animaría en el futuro”.

¿Si no hubieras sido cantante, qué profesión hubieras ejercido?

“Yo estaba estudiando derecho, entonces sería abogado y estaría en este momento litigando, pero yo creo que por ahí definitivamente no era, por eso duré hasta cuarto semestre y ya estaba tan metido en la música y me consumía tanto tiempo que me dediqué a eso”.