¿El Desafío The Box es libreteado?, Andrea Serna responde

El Desafío The Box se ha convertido en unos de los ‘realities’ más vistos actualmente en la televisión colombiana. Frente a los cuestionamientos que los televidentes se hacen a diario, la presentadora Andrea Serna respondió por medio de una dinámica de preguntas, varias curiosidades de los internautas.

Uno de los interrogantes más frecuentes entre los seguidores es sí los participantes tienen un libreto o guion que seguir dentro del programa, a lo que la también modelo aclaró que esto no era cierto.

“Yo, que sí he estado allí y he presentado tantos formatos que varían entre competencia y convivencia, jamás he visto que a un participante le digan: ‘mira, di esto’ ¡No! Ellos no tienen contacto con la producción, aseguró Andrea Serna.

Varios seguidores también le preguntaron sobre quién sería el ganador del Desafío The Box, a lo que la presentadora respondió:

“Si ustedes detallan un capítulo del ‘Desafío’ al aire, notarán que allí está lo que sucede en un día de los desafiantes, está comprimido en un capítulo de poco menos de una hora. Entonces, también supondrán que se requiere un trabajo de posproducción arduo y largo porque es muchísimo, y todo eso hay que tenerlo en un capítulo, por eso no es posible que lo sucedido hoy, por ejemplo, se vea hoy mismo. Nosotros vamos un poquito adelante, por supuesto”.