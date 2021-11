Él es Peter, el hijo desconocido de la doctora Polo, de ‘Caso Cerrado’

La doctora Polo s una reconocida abogada y presentadora cubano-estadounidense que se hizo popular por su programa Caso Cerrado, donde resuelve los problemas de todo tipo más polémicos de la televisión. Anteriormente, se llamaba Sala de parejas, y allí se resolvían únicamente conflictos conyugales entre los litigantes.

De su vida privada se sabe muy poco, pues ella siempre ha sido muy reservada en ese aspecto. De hecho, es posible que muchos de sus fanáticos no sepan que hace varios años adoptó un hijo, que en la actualidad, tiene 36 años, está casado y tiene una hija. Durante mucho tiempo, la reconocida abogada mantuvo en secreto la identidad de su hijo, pero fue en el 2016 cuando decidió contar la historia de cómo llegó a su vida Peter Polo, cuya profesión no tiene nada que ver con el espectáculo, sino con el mundo de los negocios.

Según reveló la doctora Polo en una entrevista con Suelta la Sopa, cuando ella tenía 19 años, estando casada con el amor de su vida, quedó embarazada, pero desafortunadamente perdió el bebé y tiempo después se divorció. Después de ese triste suceso para ella, se dedicó a estudiar Derecho y cuando culminó su carrera tomó nuevamente la decisión de formar una familia. Fue ahí, cuando adoptó a un niño a quien llamó Peter. Hasta el momento, no se conocen muchos detalles sobre él, pues ha preferido mantener un bajo perfil mediático. De hecho, no se conoce ninguna imagen de ellos dos juntos. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que la presentadora presuma en sus redes sociales a su pequeña nieta.