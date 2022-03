El hombre que ayuda a Carolina Cruz tras su separación con Lincoln Palomeque

La ruptura de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque ha acaparado los titulares de los medios de comunicación nacionales, así como, también, ha sido uno de los temas principales de los que se habla en las redes sociales.

Te puede interesar: Por curiosa teoría, Carolina Cruz habría predicho su ruptura con Lincoln Palomeque

La presentadora de Día a Día y el actor Lincoln Palomeque estaban próximos a cumplir 14 años de relación. Foto: Instagram

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde hace casi un año se venía rumorando que la pareja estaba en crisis, pero hasta el momento no había nada confirmado oficialmente, pese a que las pruebas en redes sociales de que ya no estaban juntos eran evidentes; por ejemplo, que ya no subían fotos juntos y tampoco se dedicaban amorosos mensajes como lo hacían antes.

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Hace unos meses se especuló que Carolina Cruz tendría un nuevo amor. De hecho, se llegó a rumorar que entre la presentadora y el cantante Juan Felipe Samper, podría existir algo más que una amistad, pero eso nunca fue confirmado. No obstante, sí hay un hombre en la vida de la vallecaucana que ha sido su apoyo incondicional en sus procesos familiares y personales, entre ellos la separación, y también en todos sus proyectos profesionales.

Se trata de Iván Cruz, quien además de ser su hermano, es su mano derecha en sus proyectos empresariales. En algunas publicaciones de la presentadora aparecen juntos, al igual que en la cuenta de Instagram de él se destacan algunos mensajes amorosos que se han dedicado.

Algunos internautas no tenían conocimiento que Iván es el hermano mayor de Carolina, por esa razón, en algún momento llegaron a pensar que podría tratarse de su nueva pareja. Sin embargo, eso fue solo una idea fugaz pues, además, la también modelo no ha confirmado estar en una nueva relación con nadie.