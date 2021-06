El misterio de la sangre del novio de Kourtney, la mayor del clan Kardashian

Kourtney, la mayor del famoso clan Kardashian, generó todo tipo de comentarios y de especulaciones con la publicación de una imagen donde aparece un tubo de laboratorio que contiene la sangre de su novio, Travis Baker, baterista de Blink -192. En el recipiente se aprecian los datos de nacimiento del músico, 14 de noviembre de 1975, y la publicación está acompañada por un corazón negro.

La socialité de 42 años todavía no aclara el misterio de la foto, mientras se dedica a vivir su amor con Baker, con quien tiene una relación desde febrero del 2020, aunque su amistad lleva muchos años. Se dice que él siempre estuvo interesado en Kourtney, divorciada de Scott Disick y madre de tres niños, y que la trata como una princesa. Ella no se queda atrás en sus muestras de afecto, que han incluido el tatuaje de un corazón que plasmó en la piel de su amado (y que documentó en las redes sociales), por eso no sería extraño que el recipiente con su sangre sea una muestra más de su amor desbordado.

Amor, pasión, sangre..

No es la primera vez que se sabe de este tipo de demostraciones de amor en Hollywood. El amor entre Angelina Jolie y Billy Bob Thorton también tuvo un componente de este tipo. La historia tiene dos versiones: la primera, que el día de su matrimonio en Las Vegas, el segundo de ella y el quinto de él, no usaron argollas de matrimonio sino que intercambiaron pequeños frascos con su sangre, que llevaban alrededor del cuello. La segunda, que Angelina, quien había estado alejada de su esposo por la filmación de Tomb Raider, le llevó al actor una especie de medallones. La idea era untar estos objetos con la sangre de cada uno y llevarlos siempre.

Otra pareja que demuestra su amor con sangre es la conformada por Megan Fox y Machine Gun Kelly. El rapero, que lleva más de un año con la actriz, publicó una imagen para celebrar el 14 de febrero, día de San Valentín, donde se veía un pendiente con un punto rojo, y una frase: ¨Llevo tu sangre alrededor de mi cuello¨.