El papá de Meghan Markle hace de todo para conocer a sus nietos

Aunque sus nietos, Archie y Lilibeth Diana, viven en Los Ángeles, a un poco más de 100 kilómetros de su casa, ubicada en Rosarito, en México, el polémico pariente de la esposa de Harry, no los conoce.

El hombre de 77 años vive un largo distanciamiento con su hija, e incluso no la entregó en el altar el 19 de mayo de 2018, día en que se casó con el príncipe Harry. Quien la llevó fue el príncipe Carlos, padre del novio. Al parecer, días antes se conoció que el hombre había preparado, junto con varios paparazi, algunas fotografías. Thomas admitió, tiempo después, que era cierto, pero eso no impidió que siguiera teniendo relación con los fotógrafos. La inexistente relación con Meghan y su familia, que además ha estado llena de filtraciones de cartas y de declaraciones del padre, fue uno de los temas que tocaron los duques de Sussex en su entrevista con Oprah Winfrey. La exactriz admitió ante las cámaras, que ¨encontraba difícil reconciliarse con él¨.

El mencionado programa también ha merecido los comentarios de Markle, quien ha afirmado que la presentadora se aprovechó de su hija y su yerno. ¨Cometí un error tonto y me han castigado por ello. En este programa en el que han estado, hablan de compasión, no hay compasión por mí, no hay compasión por mi familia y no hay compasión por el mundo. Si hubiera hecho algo terriblemente mal, estaría bien, pero no lo he hecho. Estoy muy decepcionado de no poder sostener a mi nieta¨, declaró a Fox News.

El hombre, que ha sufrido varios quebrantos de salud, no logra que su hija le deje ver a Archie y a Lilibeth Diana. en declaración a Fox News, afirmó ¨solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano¨, dijo al mismo medio.