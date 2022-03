El papel por el que Natasha Klauss había audicionado en ‘Pasión de Gavilanes’

Después de casi 2 décadas, la exitosa serie Pasión de Gavilanes estrenó una segunda temporada que contó con parte de su elenco anterior, incluidos los protagonistas Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, quienes interpretaron a los hermanos Reyes, y las actrices Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey, quienes le dieron vida a las hermanas Elizondo.

Cada uno de ellos, logró conquistar el corazón de miles de televidentes que se encontraban a la expectativa por ver la secuela de la historia de amor de los Reyes y las Elizondo, aunque esta vez, la trama se centra en las nuevas generaciones.

Natasha Klauss hizo casting para interpretar a otra mujer en ‘Pasión de Gavilanes’

Uno de los personajes más queridos es el de Sarita Elizondo, interpretada por Natasha Klauss. Sin embargo, para sorpresa de muchos de sus fanáticos, ese no fue el papel por el que la actriz había presentado su casting. En una entrevista con el programa La Red, dijo: “el casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa super sexy, un vestido super pegado, porque obviamente tenía que verse como ‘Rosario’, así mamacita divina”, contó.

Asimismo, reveló cómo fue el momento cuando el productor le anunció que no realizaría el papel de Rosario Montes, con el que finalmente se quedó la actriz Zharick León. “La buena noticia es que estamos en ‘Pasión de Gavilanes’, la mala es que no quedaste para Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo”, dijo.

“En ese momento no éramos tres mujeres protagonistas. Sino que la historia era un poco diferente. Esto era basado en ‘Las aguas mansas. De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de ‘oh, me duele el corazón’; o sea, los primeros capítulos. Entonces, no se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y fue una sorpresa para todos”, puntualizó la actriz Natasha Klauss, sin imaginarse, en esa época, que ese sería el personaje que la llevaría a la fama.